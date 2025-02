Paradojas en torno al territorio

Sábado, 16 de noviembre 2024, 08:29 Comenta Compartir

He vuelto a visitar ‘Instinto territorial’, en la galería pacense Ángeles Baños. Hacía tiempo que no contemplaba en términos curatoriales una colectiva tan bien ahormada. ... Ya se sabe, las exposiciones colectivas no suelen ser fáciles, incurren a menudo en supuestos «diálogos» –casi siempre forzados–, con piezas enfrentadas de artistas muy dispares.

Pienso que el gran acierto de ‘Instinto territorial’ ha sido el comisariado de la artista Glenda León (La Habana, 1976), a la que conocí en el Meiac con motivo de su espléndida individual ‘Música de las formas’, que fue comisariada por el crítico José Jiménez, dentro del programa ‘La expresión iberoamericana’. En aquella exposición descubrimos los muchos caminos –«intersticios»– en los que se adentra la artista cubana: entre lo natural y lo artificial, lo visible y lo invisible, lo efímero y lo eterno... Territorialismo. Dada la perfecta sintonía entre las diferentes piezas Glenda León ha sabido evidenciar su profundo conocimiento de los trabajos de Katherinne Fiedler (Lima, 1982) y Juana Córdova (Cuenca, Ecuador, 1973), hilvanando un discurso plenamente contemporáneo en torno a la noción de «territorialidad». «Esta –defiende– ha sido una constante en la historia de la humanidad, ocurre a muy diversas escalas y desde luego también entre diversos países limítrofes que mantienen sus litigios y confrontaciones en la actualidad». Por otro lado, el concepto «territorio» viene definido por R. Ardrey como «el espacio, sea acuático, terrestre o aéreo, que un animal o grupo de animales defiende como reserva primitiva suya. Y se denomina territorialismo la compulsión interna que mueve a los seres animados a poseer y defender tal espacio». El Otro. Así, en la videoinstalación de Glenda ‘El enemigo’, nos enfrentamos al absurdo de un perro que ladra al gato maneki-neko, símbolo japonés de la buena fortuna. En la semioscuridad de la sala se oyen unos ladridos, aparece un rottweiler, que va y viene... Intenta alcanzar al gato, se apoya en la pared con las patas delanteras... Jadea. No ceja en su empeño. Desaparece del plano, vuelve, lo intenta de nuevo... Los ladridos cada vez son más fuertes. Mientras tanto el gato se mantiene indiferente, con gesto mecánico... Impertérrito. Siempre el Otro, el enemigo que no existe, como en la geopolítica: el monstruo necesario –inventado– para re/tener unos metros más de territorio... O los muchos fantasmas que nos creamos ante aquello que desconocemos. Música protagonista. Otro perro protagoniza el vídeo ‘Inabarcable’, de Katherinne Fiedler, que se encuentra –¿vigilante?– en un barco de la industria minera. Aquí encontramos derivas relacionadas con la sobreexplotación de los recursos... No se sabe muy bien qué defiende. ¿Mira un dron, un ave, al propio espectador...? La cubierta del barco es toda su posesión, lo vemos alejarse en alta mar, haciéndose cada vez más pequeño... Envuelto en la música de Pauchi Sasaki, otra eficaz protagonista. Por cierto, no dejen de ver su reciente videoinstalación titulada ‘Guardianes’, realmente portentosa. Artificial/natural. Y claro, el montaje –otro importantísimo hallazgo–, acorde con el espíritu de la muestra. Al inicio, en el pasillo, la pieza de Katherinne Fiedler Interior hondo (2024), ¡brutal!, una especie de «columna vertebral» entre lo natural (conchas, ostras...) y lo artificial (pesas de plomo, cadenas de acero inoxidable...), que conecta con la bellísima instalación ‘Vuelo de rutina’, de Juana Córdova, un mapa que dibuja los perfiles costeros de un islote, con una serie de montículos repletos de penachos de plumas de pelícanos. De ecos «magrittianos»: ¿plantas o plumas? O mejor, una poética de la clasificación y del acopio, para atrapar la belleza de lo cotidiano, el vuelo rutinario de unas aves bajo la sensible mirada de Juana Córdova. ¿El resultado? En Instinto territorial asistimos a un verdadero diálogo entre artistas.

