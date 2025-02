La palabra crea

Una novela que aparece expresamente dedicada «a la memoria de Joan Perucho y Álvaro Cunqueiro», o lo que es lo mismo, a los dos autores más grandes de la literatura fantástica española de los últimos cien años, ya debe de predisponer favorablemente a la hora ... de adentrarnos en su contenido. Y es que, cuando alguien invoca tan sacrosantos nombres de ese ámbito debe guardar varios ases en la manga como para salir incólume del envite que supone recordarlos.

Lo que ocurre, sin embargo, es que una vez más hablamos de José Antonio Ramírez Lozano (Nogales, 1950), con lo que entonces podemos estar tranquilos de que la emulación propuesta va a llegar a buen puerto. De verdad que cuando me encuentro con un libro de Ramírez Lozano entre las manos, cosa que, como mínimo, ocurre, desde hace bastante tiempo para acá, dos veces al año, pienso antes que nada en aquella persona que se eche sobre los hombros –si es que no se ha hecho todavía– la tarea de glosar, de dilucidar y estudiar la ingente obra del autor extremeño, porque su casi centenar de libros publicados (una vez separada la escasa paja del grano –«la mies es mucha», parafraseando la olvidada película de Sáenz de Heredia–) daría para ingentes trabajos de investigación, no solo por la extraordinaria cantidad de títulos que atesora, sino fundamentalmente por el incontestable valor literario de su práctica totalidad. Bien es cierto que a los autores prolíficos a veces hay que anotarles en el «debe» algún título inferior, no se acierta siempre que se dispara, pero es más verdad que en la mayor parte de sus propuestas nuestro autor atina (bien sea en su condición de poeta o prosista), como ocurre con esta novela que traemos hoy.

'La ruta de Eminé' es una novela que se lee deprisa, más que nada porque a Ramírez Lozano hay que leerle deprisa: corremos el riesgo de que antes de terminar con el que tengamos entre manos ya haya publicado otro texto. Y permitan que me detenga en esta circunstancia porque es la mínima lacra que cabe echar en cara a nuestro autor. Como a Lope de Vega, por poner el tan manoseado ejemplo (y porque no se trata ahora de comparaciones equitativas, aunque tanto uno como otro demostró y demuestra destreza suficiente en más de un ámbito literario): la misma facundia, la idéntica pasión por contar historias, les conduce –contadísimas veces, por supuesto– a cometer algún desliz, algún descuido que una lectura más calmada y reposada por parte del propio autor en el momento de ejecutarla (o en la a veces tediosa tarea de corregir pruebas) podría subsanarse. Aquí ocurre desgraciadamente más de una vez, pero quiero creer, arrastrado por el ímpetu de la historia que se nos cuenta, que se trata de erratas producto más del ansia de contar la peripecia que de los inevitables duendes de la imprenta haciendo de las suyas (broma es, pues este es seguramente el caso). Anotado el pequeño dislate (por lo demás, subsanable en futuras reediciones) esta última entrega de Ramírez Lozano vuelve a alcanzar unas altas dosis de calidad y, sobre todo, de entretenimiento.

Superemos también una más que mejorable portada que hace flaca justicia al libro y adentrémonos en esta fantasía de regusto oriental que, cual si nuestro autor se transmutara en una Scherezade contemporánea, nos retrotrae al mundo del oriente próximo donde los enamorados Turión y Eminé atraviesan desiertos hostiles y lugares de ensueño hasta llegar con la ciudad que, con sus palabras, han fundado y erigirán cuando lleguen. Tórnase así la peripecia en toda una aventura... filológica, sí, y ahí radica el particular encanto de su trama: el valor identificador de la palabra; si la palabra nombra, crea. En su argumento alía nuestro autor, por un lado, su inmarcesible capacidad para acuñar y recabar términos que estallan gozosos en nuestro gusto por su insondable valor poético y por su chispeante novedad entre nuestro acervo, y por otro, su más que acreditada imaginación para presentarnos situaciones y aventuras que se disfrutan tantísimo, como en esos instantes precedente a que nos acoja el sueño, pues prácticamente de su materia parecen extraídas. El resultado es un tan magnífico como estimulante viaje en el que vamos asistiendo y comprobando que es la palabra la auténtica creadora de todo y quien todo lo sostiene y cimenta. Para los lectores poco apetentes, el diccionario ha de ser una herramienta que tener al lado dado el extraordinario manejo del lenguaje del que la novela hace gala; la recuperación de palabras antiguas o en desuso pero enormemente específicas que nuestro autor acomete a la hora de contarnos esta plácida aventura hace más que pertinente su uso. El resto: dejarse mecer por esta bien timbrada voz que cálidamente nos arrulla con esta narración intemporal que nos lleva de vuelta a nuestros días más felices. ¡Peste de erratas que tan indelicadamente nos perturban en lo mejor del ensueño!