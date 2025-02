David Pavo Cuadrado (1987) acaba de publicar su libro 'Palabra hablada. Entrevistas a José Antonio Cáceres', editado por el servicio de publicaciones de la UEx. David Pavo es escultor y doctor Cum Laude en Bellas Artes por la UPV/EHU con la tesis doctoral 'Jorge ... Oteiza y el arte jondo' (2020). En la actualidad realiza un posdoctorado en la Universidade de Lisboa. El libro lo presentará Juan María Carrasco González, catedrático de Lengua y Literatura Portuguesa de la UEx, el lunes 22 de abril, a las 11.55 horas, en la carpa de presentaciones de la Feria del Libro de Cáceres.

–En primer lugar, ¿cómo ha surgido la necesidad de escribir este libro de entrevistas con José Antonio Cáceres?

–Mi formación en Bellas Artes, y particularmente el interés en la creación desde mi práctica en escultura, me ha llevado siempre a interesarme por textos de artistas. A diferencia del historiador, el crítico o el erudito, que atienden a otras cuestiones también necesarias, el artista consigue, con palabras sencillas, transmitir una complejidad respecto de los procesos de creación y los resultados.

–Estoy absolutamente de acuerdo, siempre me han interesado las opiniones de los propios artistas…

–Exacto. El libro surge a partir de mis conversaciones personales con José Antonio Cáceres, desde un interés personal en su obra, en Hervás. En un momento dado siento que es necesario dejar constancia de lo que me traslada, y me planteo entrevistarle, hasta llegar a las catorce entrevistas que finalmente conforman 'Palabra hablada', alguna de más de cuatro horas y media de duración. Ello me ha supuesto cuatro años de trabajo.

–Seleccione algunos momentos claves.

–José Antonio Cáceres es pintor, poeta y poeta experimental o visual. En el campo de la poesía experimental es donde realiza su mayor aportación, desde que Julio Campal da a conocer la poesía concreta, a mediados de los 60, en España. José Antonio Cáceres la descubre en Madrid, y forma parte, desde 1968, del grupo N.O. que dirige Fernando Millán. En 1969 publica en una revista, en Italia, junto a John Cage, Umberto Eco o Luigi Ferro (este dato, inédito hasta ahora, se difunde en el libro), lo que da cuenta del lugar que ocupa para entonces en el campo de la poesía experimental. En esos años sigue de cerca los planteamientos de Felipe Boso, Gerardo Diego o Ignacio Gómez de Liaño.

–¿Artista de «ismos»?

–Bueno, precisamente a partir de los 70 continúa un camino individual sin adscripción a ningún movimiento específico, pero en la línea de la vanguardia. La publicación del libro 'Corriente alterna', por Adriano Spatola en 1975 en Turín, o la realización de una novela visual coetánea, son hitos que lo convierten en un referente como poeta experimental, más allá del marco nacional.

–Sin embargo, hasta ahora, no ha sido un artista muy conocido.

–Es que gran parte de su obra no obtiene difusión en las siguientes décadas, y queda inédita, hasta que a comienzos del siglo XXI comienza a recuperarse, mediante exposiciones, publicaciones o estudios. Hay abundante material inédito, por trabajar y difundir, y continúa especialmente pendiente su faceta como pintor.

–José Antonio Cáceres es, sin duda, un artista culto, apegado al tiempo que le ha tocado vivir.

–En mi opinión, la obra de arte siempre se tensiona con la contingencia. El compromiso de José Antonio Cáceres con la realidad social y política de España en el final del franquismo lo constata el poema visual 'Fantoccio-farfalla-fantasma=Superman', de 'Corriente alterna', una suerte de imagen-icono, extendida a su «doble lectura», o la obra de poesía cinética 'Réquiem por la muerte' de Miguel Hernández. El marxismo, el anarquismo o el movimiento hippie, por nombrar esos, son algunas de las ideologías a las que se aproxima en sus años de juventud, hasta prescindir de toda ideología política y considerar que, si existe una salvación, es individual. La cuestión es que, ese camino personal, lo elabora a través de la creación, hasta alcanzar un estado de plenitud en su madurez que denomina «todo consciente».

–Nos movemos en un territorio que escapa de las «contingencias» propias de los artistas.

–Estoy de acuerdo. La obra de José Antonio Cáceres, más allá de resolverse en diversos medios, está impregnada de una dimensión existencial. Eso la complejiza y singulariza. Para él, la creación es el modo de afrontar su existencia, e ir trazándose en cada momento histórico, con sus inquietudes estéticas, dramas íntimos y fortunas vitales. Ha seguido un camino de sabiduría, sirviéndose del arte, lo que lo ha convertido en una suerte de asceta o místico, podría decirse que próximo a la figura del maestro.

–¿Aquí –quizás– su singularidad?

–Su obra se sitúa en una línea de trabajo que implica lo trascendente, y en eso, se desmarca de sus coetáneos en poesía experimental con obras como 'Unidad del mundo'. La clave, en lo que respecta a su poesía experimental, me parece que se encuentra en que el fundamento plástico de la pintura tiene tanta relevancia como el fundamento literario de la poesía, y en eso sobresale, con una aportación más completa, compleja y personal, que la de sus contemporáneos.

–Siempre, insisto, la importancia de lo dicho por el artista.

–En 'Palabra hablada' José Antonio Cáceres habla por primera vez de su obra. Creo que esa es la contribución principal del libro. Más allá de esto, abarca toda su trayectoria artística y también vital, lo que ha implicado investigación. Incluye material inédito, en los temas que se tratan y en las más de 230 imágenes que se reproducen. Además, el conocimiento, es tanto como que es el propio artista quien lo transmite directamente.

–Y además a partir de una «destilación» de lo vivido…

–Como sabemos, la palabra del artista contiene una verdad irrefutable, y eso es lo que fundamentalmente recoge. Me parece que eso lo hará difícilmente eludible, a futuro, para quien quiera tratar su figura y su obra, también en relación a su generación y movimientos a los que pertenece. En definitiva, se trataba de cumplir con una deuda pendiente con este creador, clave en nuestro contexto (y, sin embargo, aún por descubrir en extensión), y que, en palabras de Antonio Gómez, es el primer poeta experimental de Extremadura.