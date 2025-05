El padre añorado

J. ERNESTO AYALA-DIP Sábado, 18 de marzo 2023, 15:31 Comenta Compartir

Creo que los lectores estarán de acuerdo conmigo en que de todos los libros que se han editado escritos por mujeres sobre sus padres, pocas ... veces estos han salido bien parados. No entro en el grado de culpabilidad de esos padres respecto a sus hijas, pero es evidente que el saldo es bastante negativo. Yo recuerdo muchos de esos libros. A veces no hace falta que estén firmados por escritoras. Muchas veces se trata de libros escritos simplemente por hijas acusando a sus padres de pecados, algunos de ellos francamente terribles. Yo recuerdo, por citar uno como ejemplo de todo lo contrario, el de la hija del psicoanalista Jacques Lacan. «Yo era el oxígeno para mi padre», dijo en su libro sobre él. Su padre, a su muerte, hizo heredera única a su hija, cuando había otros dos hijos del pensador francés. Esto lo digo porque hoy reseño un libro de una hija sobre su padre, una hija escritora que relata la fuerte vinculación efectiva, no solo porque de quien habla es su padre, sino porque fue un padre queridísimo por ella. Me estoy refiriendo a la escritora francesa Jakuta Alikavazovic, autora de 'Como en un cielo en nosotros'.

La escritora francesa nació en 1979. Es autora de varios libros, uno de ellos premiado con el Premio Goncourt a la mejor primera novela. El invisible interlocutor de su libro es su padre, inmigrado de la antigua Yugoslavia en 1971. La autora recuerda en su libro cuando su padre la llevó por primera vez al Museo del Louvre. Pero en el comienzo de su texto, la autora es ya la escritora de novelas y literatura infantil de reconocido prestigio que se instala en el Louvre para permanecer sola toda una noche. Necesita estar a solas en el edificio que conoció gracias a su padre, rememorar algunos diálogos. Y sobre todo recordar y tratar de dar con la razón de una pregunta que un día le hizo su padre: «¿Y tú cómo te las arreglarías para robar 'La Gioconda'». Ella misma nos recuerda que a principios del siglo XX el famoso cuadro fue robado durante unos días. El autor del delito fue identificado y luego apresado. Jakuta Alikavazovic se instala en el Louvre. Lo hace casi al cobijo del 'Hermafrodita durmiente'. Esta escultura fue hallada durante el siglo XVII y rápidamente se la apropió el Vaticano, que la perdió durante las guerras napoleónicas, terminando definitivamente en el Louvre. La autora nos recuerda que se encargó al escultor italiano Bernini que hiciera un colchón sobre el cual descansa el hermafrodita. 'Como un cielo en nosotros' es un homenaje al padre añorado, pero tambien una reflexión sobre el papel de la mirada sobre las piezas artísticas. Ver una obra de arte a la vista de todo el mundo y a plena luz no es lo mismo que observarla en la noche, casi en sombras y en silencio. Como un cielo en nosotros Jakuta Alikavazovic. Traducción de Vanesa García Cazorla. Editorial: Muñeca Infinita. 112 páginas. Precio: 16,50 páginas

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Críticas literarias