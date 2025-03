Sábado, 9 de julio 2022, 10:04 | Actualizado 10:33h. Comenta Compartir

En esta nueva y sorprendente novela de fantasía de C. S. Pacat los héroes y villanos de una guerra olvidada renacen y comienzan a trazar ... nuevas líneas de batalla. Will, un joven de dieciséis años que trabaja en el puerto, está huyendo, perseguido por los hombres que mataron a su madre. Luego, un viejo sirviente le revela que su destino es luchar junto a los Guardianes, quienes han jurado proteger a la humanidad si el Rey Oscuro alguna vez regresa. Will se ve inmerso en un mundo de magia, donde empieza a entrenar para desempeñar un papel fundamental en la batalla que se avecina contra la Oscuridad. Mientras Londres se ve amenazada y algunas antiguas enemistades resurgen, Will debe apoyar a los últimos héroes de la Luz para evitar que el destino que destruyó su mundo regrese para destruir el suyo.

El Rey Oscuro C. S. Pacat Editorial: Umbriel. 448 448 páginas Precio: 18 euros

