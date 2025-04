Viernes, 3 de marzo 2023, 23:00 Comenta Compartir

Los siete relatos de este volumen buscan conectar con esa parte de desorden que todos llevamos en el interior. El orden, a veces, es desorden; ... y el desorden no siempre conduce al caos. Nunca debió alquilar la habitación, no al primo de su primo Alejandro. Alquilársela a aquel funcionario de Correos, recién llegado de Oviedo, de voz agradable y lenguaje cuidado, habría resultado menos doloroso. No sabía entonces las consecuencias de su negativa a aceptar a la primera persona que llamó.

Orden VICTORIA PELAYO Editorial: Editora Regional de Extremadura. 248 páginas. Precio: 12 euros Cuando Esther supo que un primo de Alejandro buscaba una habitación, alguien de confianza, creyó que era la solución. Arrancó el papel del portal antes de que lo vieran otros candidatos y apalabró el alquiler con Alejandro, de confianza, se suponía que el primo de Alejandro era tan de fiar como el propio Alejandro...

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión