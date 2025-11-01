HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
Logo Patrocinio

Que no se nos olvide

Catálogo. La Unión de Bibliófilos plasmó en una breve guía la exposición sobre la pasión de Alejandro Pachón con el cine y el cómic

Enrique García Fuentes

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

No es habitual que el espacio destinado a una reseña literaria se dedique a algo tan poco convencional (y aún menos 'literario') como puede ser ... el catálogo de una exposición bibliográfica para la Feria del Libro de Badajoz, pero no lo tengo por menos cuando se da la concatenación de aciertos que pueblan el que hoy comento. De la fiabilidad de Martín Carrasco no vamos a dudar a estas alturas; su aparentemente anárquica actividad y plasmación de sus informaciones esconde debajo un trabajo pulcro y metódico que educa nuestras veleidades artísticas al mismo tiempo que sabe alentarlas con sus siempre pertinentes comentarios. No es entonces una mala elección (antes bien todo un acierto indudable) que se encargue de este -lamentablemente tan breve- volumen que sirve para rememorar esta, sin embargo, inolvidable figura del 'Bronx' cultureta de la ciudad de Badajoz, que con angustia ve que se apaga una más de sus incuestionable luminarias culturales y se une, allá en su paraíso de cervezas y conversaciones lúcidas, con Javier Leoni, Angelito Gata, o Goyo Montero, con quienes Alejandro Pachón seguro que se lo estará pasando del copón allá donde se hallen mientras nosotros nos dolemos de sus injustas -por tan tempranas- ausencias. Encomiable también la labor de la UBEX que, año tras año, ocupa uno de los más atrayentes 'stands' en la feria y ahora tiene la osadía de encaminarlo hacia la valoración plena de géneros artísticos mirados casi siempre con un deje de superioridad intelectual injusta y que ahora adquieren carta de naturaleza incuestionable en la figura de quien supo aunarlos tan bien en su provechosa singladura y se hicieron parte insoslayable de su vida: el cine y el cómic.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos dos hermanos en Valverde de Leganés por agredir gravemente a un vecino
  2. 2 Investigado el exalcalde de Trujillo por dar positivo en una prueba de alcoholemia
  3. 3

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  4. 4 Más de 150.000 euros para la familia de una mujer que falleció por mala praxis
  5. 5

    La entrevista para sustituir a David Sánchez fue clave para elegir a Miguel Calderón
  6. 6 El Ozempic ya es la primera opción de los españoles para perder peso
  7. 7 Otro robo más en Huerta Rosales pone en alerta a los vecinos, que piden mayor vigilancia
  8. 8 Registrado un pequeño temblor cerca de Badajoz
  9. 9

    Visto para sentencia el juicio de Belén Cortés: solo los dos varones siguen acusados del asesinato
  10. 10 Los empleados públicos piden en la calle equiparación salarial y convocatoria de oposiciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Que no se nos olvide

Que no se nos olvide