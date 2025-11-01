Que no se nos olvide

No es habitual que el espacio destinado a una reseña literaria se dedique a algo tan poco convencional (y aún menos 'literario') como puede ser ... el catálogo de una exposición bibliográfica para la Feria del Libro de Badajoz, pero no lo tengo por menos cuando se da la concatenación de aciertos que pueblan el que hoy comento. De la fiabilidad de Martín Carrasco no vamos a dudar a estas alturas; su aparentemente anárquica actividad y plasmación de sus informaciones esconde debajo un trabajo pulcro y metódico que educa nuestras veleidades artísticas al mismo tiempo que sabe alentarlas con sus siempre pertinentes comentarios. No es entonces una mala elección (antes bien todo un acierto indudable) que se encargue de este -lamentablemente tan breve- volumen que sirve para rememorar esta, sin embargo, inolvidable figura del 'Bronx' cultureta de la ciudad de Badajoz, que con angustia ve que se apaga una más de sus incuestionable luminarias culturales y se une, allá en su paraíso de cervezas y conversaciones lúcidas, con Javier Leoni, Angelito Gata, o Goyo Montero, con quienes Alejandro Pachón seguro que se lo estará pasando del copón allá donde se hallen mientras nosotros nos dolemos de sus injustas -por tan tempranas- ausencias. Encomiable también la labor de la UBEX que, año tras año, ocupa uno de los más atrayentes 'stands' en la feria y ahora tiene la osadía de encaminarlo hacia la valoración plena de géneros artísticos mirados casi siempre con un deje de superioridad intelectual injusta y que ahora adquieren carta de naturaleza incuestionable en la figura de quien supo aunarlos tan bien en su provechosa singladura y se hicieron parte insoslayable de su vida: el cine y el cómic.

En lo que a mí me toca, me encantaría decir que el cariño con el que me refiero a este catálogo emana de la profunda amistad que me unía con Alejandro Pachón, pero mentiría de cabo a rabo porque la escasa relación que llegamos a tener se basaba en coincidir muchas veces en casi siempre muy determinados sitios y saludarnos con la relativa timidez amortiguada por la compartición de gustos y, sobre todo, amigos comunes; a los ya mentados hay que unir, por supuesto, a Jaime Álvarez Buiza, quien tanto ha lamentado quedarse el último de ese inenarrable corrillo. Como dato que me viene ahora, recuerdo aquellas veces que solíamos coincidir -algún día, incluso, los dos completamente solos en la sala, sentados cada uno por su lado- en alguna primera sesión de los diferentes cines -sobre todo en el perímetro urbano- de nuestra ciudad: el saludo tímido a la salida, algún leve comentario de lo visto y cada mochuelo a su olivo. Tiempo después, yo, hastiado de los follones que provocaba el comportamiento de un público cada vez más maleducado, decidía dejar el cine para la pantalla de mi televisor.

No descubro nada al confesar que Pachón siempre me pareció una persona de una cultura excepcional en estos ámbitos que supo sacar de su relativa marginalidad para darles carta de naturaleza en nuestra tierra. De ello se deja constancia en la rememoración que se realiza en este catálogo -apaisado, al modo de aquellas inolvidables entregas de Hazañas bélicas o El Guerrero del Antifaz que tanto defendió siempre- de su obra especializada en torno, fundamentalmente, a la música en el cine, el ámbito, hasta entonces, menos tenido en cuenta del gran espectáculo cinematográfico, y que hoy son referencia ineludible para interesados e, incluso, especialistas. El que firma, que no cuenta especialmente con una amplia cultura cinematográfica, siempre ha pensado que cuando sales de una película fijándote en lo adecuada que era la fotografía o lo verdaderamente maravillosa que era su música, lo único que se demostraba era que en el fondo la película era aburrida. Pachón, sin embargo, hizo de esta tangencialidad una causa primera para completar y demostrarnos que el cine era la concatenación de muchas historias y que la música no era en absoluto una cuestión baladí.

Con todo, me interesa mucho más -porque cuanto dice de modo más personal frente al cómic no hace sino poner en palabras lo que yo mismo he sentido- esa encendida defensa del llamado «Noveno Arte», hoy convertido ya en fenómeno global justo cuando se ha desarrollado por los derroteros con los que nuestro autor ya no comulgaba: formatos de edición, adaptaciones cinematográficas (excepto sus venerados estudios Ghibli) o el arrollador impulso del manga, con el que (como yo, dicho sea de paso) tampoco parecía comulgar muy a gusto. Pero cuántas tardes inacabables del verano y cálidos ratos antes de apagar la luz, ya metido en la cama, en otoño e invierno me salvaron esas inmarcesibles aventuras y me llevaban a esos mundos a los que él también se condujo: compartir un gusto común con alguien de su envergadura intelectual de alguna manera reivindica ese tiempo que los mayores de entonces nos acusaban de perder.

En fin, un lamentablemente breve homenaje -¡qué lástima no haber recopilado y reproducido algún relato literario más, al modo de ese delicioso e inevitablemente cinematográfico 'El expreso de media tarde' que se recoge!- que, sin embargo, consigue el evidente objetivo de volver y recuperar, si es que la perdimos alguna vez, una figura tan cercanamente cultural como intensamente humana.