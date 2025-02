«En 'Oeste', el concepto de viaje se hace realidad en el espacio»

'Oeste', la muestra individual de Ana H. del Amo (Cáceres, 1977), que pueden disfrutar en la iglesia de Santa Catalina de Badajoz, sobresale por ... su montaje: un espléndido maridaje entre obra y espacio.

–Enfrentarse a un espacio de tanta personalidad como la iglesia de Santa Catalina es todo un reto.

–Sin duda alguna. Por un lado está el miedo de un espacio tan grande y con tanta huella e historia, y por otro el que yo fuera la primera artista en salir del formato cuadro, expuesto hasta ahora. Esto me provocaba más nerviosismo de lo habitual. La libertad sin embargo con la que he trabajado y el entusiasmo que aporta Julián Mesa ha supuesto que los días de montaje se convirtieran en una amena convivencia, donde los nervios dejaron paso a la emoción.

–En cuanto al espacio ¿cuál fue, en líneas generales, su primera decisión?

–No tapar lo que está, dejar ver sus huellas y su historia, además de revisar todas las características arquitectónicas del espacio creando así un diálogo entre el espacio y las obras. Y lo más importante: entender el espacio escuchándolo.

–¿Y en términos conceptuales?

–'Oeste' tiene un planteamiento de viaje. Mi manera de trabajar es muy intuitiva; comencé trabajando las piezas que iban surgiendo en el taller, pero el origen del planteamiento expositivo empezó con el círculo naranja del ábside, este fue el guía. Tenía claro que quería convertir el ábside en un homenaje a lo que para mí está lleno de misterio y divinidad: el cielo.

–Muy evocador, por otra parte.

–Sí, la luna y el sol al mismo tiempo, los ciclos naturales entre el día y la noche. Espiritualidad, belleza, sorpresa...

–¿Y el planteamiento posterior?

–Tras esta primera pieza fui resolviendo las otras, como las esculturas de gran formato. De manera muy reflexiva e intuitiva voy probando posibilidades con las formas hasta que un guiño hace decidirme por esa opción, y es en ese baile de posibilidades, de materiales y colores donde voy distribuyendo las piezas.

–He visto que ha incorporado nuevos materiales.

–Para esta muestra he trabajado por primera vez con alabastro. La carnosidad del óleo y la transparencia del material aportan sencillez y elegancia a la obra. La piedra es un material que me lleva a mis ancestros, a mi abuelo Jacinto, que era cantero, con él aprendí el poder de la imaginación. Mi interés por la piedra resurge en Roma, donde disfruté de la beca de la Academia de España.

–Volvamos al montaje, una de las claves de la muestra.

–Mi preocupación era romper lo rotundo del espacio y que no fuera monótono ni simétrico el recorrido del espectador. Crear ritmos y tensiones en el recorrido, con las alturas, con la escala... Al principio pensaba en romper el espacio con más verticales, pero en el transcurso del diseño del montaje todo eso fue variando hacia líneas diagonales que aportaban más dinamismo y movimiento, líneas a veces visibles y otras invisibles. Jugar con las alturas también me ayuda a romper esa linealidad que se produce al pasear por la nave central. El concepto de viaje se hace realidad en el espacio.

–'Oeste' es además una forma de ser/estar.

–Es que mi actitud y mi manera de trabajar están marcadas por esta situación geográfica en la que vivo, y así surgió, pensando en las diferencias que hay entre estar en un sitio u otro. Oeste habla del cielo, de ciclos lunares, solares y vitales, de la aventura de viajar y, cómo no, de la aventura de vivir.

–Hay un despliegue de azules oscuros, tierras, anaranjados...

–También del color que pasa a otro color. Para mí el color es la sensualidad, la transición de un color a otro pone en valor ese proceso de cambio, de mezcla, que tanto nos gusta a los pintores. Yo disfruto viendo como un color se transforma en otro y como se fusiona o dialoga con otro tono. Esas pequeñas percepciones sutiles se parecen a la escucha de una orquesta, donde te vas dando cuenta de las uniones, mezclas y silencios de sonidos... Es la parte poética.

–En la nave central unas «barcas» parecen balancearse, equilibran las escalas y animan a proseguir el viaje.

–Son unas esculturas exentas que por su forma curva podrían balancearse, sobre ellas se apoyan unas plantillas también curvas que se muestran en un juego de equilibrio, pueden sugerirnos barcas, cunas... En ellas está ese balanceo o movimiento tranquilo y cálido que también me interesa; por cierto, este suave movimiento viene sugerido en obras anteriores.

–No faltan dorados «espirituales»: una rama se transforma en dorado.

–El dorado tiene esa relación con la luz, el esplendor, el aura... Posee una belleza hipnotizadora. Me interesa mucho cómo lo trabajan otras culturas y sus significados subyacentes. Me ayudan a ver otros caminos a la hora de trabajar, por ejemplo las «barcas» que nombras están pintadas en dorado sobre rojo, leí que los japoneses (tanizaki) lo utilizaban para subir el tono del dorado. En el caso de la serie de las ramas surge por el amor a la naturaleza, y eso me lleva a divinizarla.

–Luego están sus esculturas a partir de objetos encontrados, y manipulados.

–Hay muchas piezas realizadas con objetos cotidianos que podemos identificar, son objetos que recupero y transformo para después crear construcciones y conexiones desde lo poético-visual.

–Hay mucho de lento viaje, de contemplación en 'Oeste', y llegas a divisar el horizonte, y el tiempo parece detenerse...

–Sí, muy bien visto. Para mí el Oeste se identifica con un 'tempo' diferente, que casi se diluye en la inmensidad del espacio. Y esto favorece a la observación, a la contemplación, al disfrute de ir despacio y a la libertad de mirar y reflexionar. Yo aprendo mucho de vuestras observaciones, el espectador es parte activa de la obra.