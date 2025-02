Pocas veces aparece en esta nueva entrega de textos autobiográficos del escritor francés Édouard Louis –antes de ahora ha publicado hasta cuatro novelas sobre su ... propia historia personal y familiar– la palabra obsesión y sus variantes. Pocas para la realidad que en realidad aquí se cuenta, sí, porque 'Cambiar: método' deja muy claro que Louis, antes Bellegueule, ha vivido inmerso en una obsesión: la de ser otro, la de tener éxito, en su caso entendido esto como pertenecer a una clase social más alta, más educada, mejor relacionada, más descansada. Lo interesante de esta novela es que termina reconociendo que el empeño en cambiar –que, por otra parte y aunque parezca que lo han olvidado, es algo que todas las personas hacen a lo largo de sus vidas, quieran o no– tiene también sus cansancios y sus problemas y sus heridas, tal y como queda reflejado en este libro. Huir una y otra vez de uno mismo no sirve de mucho, porque uno sigue siendo quien es aunque pase de comer pasta a comer caviar.

Cambiar: Método Autor: Édouard Louis

Traducción: Encarna Castejón

Editorial: Salamandra

Páginas: 284

Precio: 21 euros

Como confesión no está mal, pero tampoco es que la narración tenga mucha profundidad; parece que esa cualidad la cubre, de hecho, alguna frase de pensador famoso de vez en cuando, no va más allá. Dado que se han vendido sus textos como un reflejo del abismo entre clases sociales, de la violencia económica y tal, esperaba yo algo más interesante porque es cierto que aún queda mucho por escribir sobre el tema. Pero esta es una historia sobre la obsesión de 'ser alguien', de 'ser importante', de ser 'reconocido' mundialmente, no la otra. Y nada nuevo bajo el sol.