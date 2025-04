Una obra cálida y reflexiva

'La escalera verde' es un libro que en principio puede ser algo dificultoso, ya que «exige» varias lecturas para interiorizarlo. O sea, hay que « ... autoconstruirlo», lo ha de recrear el lector, como ocurre con los poemas de la argentina Alejandra Pizarnik o el «medio paisano» de ésta y gran amigo Julio Cortázar (nacido en Bégica, criado en Argentina y nacionalizado francés), a los que Cristina cita, significativamente, en su libro.

Se nota en la obra lo mucho que la autora ha leído, y su tendencia a los autores «conflictivos», como es el caso de Charles Bukowski o Fiódor Dostoieski. Y se nota, también, la influencia en la obra de su profesión de psicoterapeuta, no solo en los ocho poemas del apartado 'En terapia', sino en toda la obra en general, llena de nostalgias, de desesperanzas e incertidumbres, aunque siempre deje una puerta abierta al optimismo y al amor.

La escalera verde CRISTINA PARRA VAÑÓ Edita: Fundación Caja Badajoz. 2023. 76 páginas

La antesala del libro es un fragmento de 'Instrucciones para subir una escalera', de Julio Cortázar, con la que parece transmitir Cristina, al seleccionarlo, una actitud franca ante la vida, de rectitud, frontalidad y decisión. Ello se ve corroborado con la cita que encabeza el último de los siete apartados del poemario: 'Del ahora', que consta de 14 poemas, de los 45 del total; se trata de un breve fragmento del rompedor 'Estilo', de Charles Bukowski, que manifiesta una insistente obsesión por la elegancia personal, bastante peculiar.

Y así es 'La escalera verde': elegante, sincera, pulcra en el estilo y el mensaje, tan nostálgica, como señalé y como recalca en su prólogo Miguel Ángel Espinosa Mulero, que también nos advierte: «La presencia de estos versos se manifiesta a medida que uno se acerca, de a poco, a pecho descubierto y se deja calar por ellos». De ahí, el esfuerzo lector necesario para llegar a su esencia.

En el breve compendio de su producción poética –que Cristina Parra Vañó nos ofrece ahora– hay lugar también para la dulzura y las evocaciones placenteras. Así ocurre en su primer apartado (tras el inicial 'El desorden de la piedra', a manera de pórtico), titulado 'Del antes', sin olvidar la zozobra ante la vida cotidiana. Y si el siguiente ('Del hambre') está lleno de inquietudes, le sigue el apartado más duro, doloroso incluso. Y es que en 'Ser mujer' la soledad, el desgarro vital, la angustia, nos sitúan ante poemas de esencial manifestación del dolor: «Estoy segura que me comparto con otros. / Pienso en sus nombres, / me lleno de nostalgias. Pero aquí estoy sola». (Página 33)

No en vano vienen precedidos por una cita de Alejandra Pizarnik, poeta de culto hoy día, pero de vida atormentada. La argentina tiende siempre a la autodestrucción, hasta llegar al suicidio con 36 años, dejando atrás una obra angustiante, de gran calidad y difícil muchas veces de desentrañar, como ocurre frecuentemente en este poemario.

A ello sigue un reconfortante apartado –'Él'– donde fluye el amor y el remanso, e incluye un poema «gíglico» –a la manera de Cortázar– basado en el arte de sugerir, de interpretar, con sonidos directamente incomprensibles, que han de ser elaborados por nuestra imaginación.

Profesional de la psicoterapia, Cristina dedica un apartado precisamente a ello, bajo el título de 'En terapia' precedido por la cita de un fragmento de 'La sumisa', de Fiódor Dostoieski. Una vez más, el autor que cita está muy bien traído al apartado; el novelista ruso que indaga en el alma atormentada de sus protagonistas, en su debate sin fin consigo mismo, y que tan bien refleja Cristina Parra: «Esta tristeza terrible / que vertió su vacío, / su miedo a ser y a no ser, / se asomó esta tarde / al precipicio» (Página 51)

En el último apartado hay unos versos reveladores, que esconden un mensaje de esperanza, dentro de las zozobras que se han ido expandiendo en el poemario, precedidos certeramente por unos versos de García Lorca: «El día que yo me muera/ dejad el balcón abierto»: «Y al despertar, / mientras beba mi café caliente / y me vaya poniendo el día / me sienta una idea temblar. / Y recuerde que me dejé el balcón abierto. / Y la esperanza me vino a visitar. (Página 66)

Sí, porque Cristina Parra Viñó, en este libro tan cálido y reflexivo, pretende –como señala y reitera en sus versos– la libertad del mirlo y la laboriosidad de las hormigas. Y la dulzura de la naturaleza, siempre subyacente en su obra.