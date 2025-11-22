HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Novela y novelerías

Narrativa. Los admiradores de Felipe Benítez Reyes y quienes buscan en la literatura sobre todo excelente literatura no deben perderse 'La gente'

José Luis García Martín

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

A veces el propio autor no es el mejor gestor de su talento literario. Un talento que, en el caso de Felipe Benítez Reyes, resulta ... excepcional: tan imaginativo y ocurrente como Ramón Gómez de la Serna, de tanta brillantez estilística como Valle-Inclán, sin que se le pueda considerar epígono de ninguno de los dos. Como poeta, como ensayista, como narrador ocupa uno de los primeros lugares en la literatura contemporánea, aunque los suplementos literarios y la industria editorial no siempre parezcan reconocerlo así.

