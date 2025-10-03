HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 3 de octubre, en Extremadura?
Logo Patrocinio
Novedades editoriales para septiembre María Díaz

Novedades editoriales

Magníficas lecturas para comenzar octubre

María Díaz

María Díaz

Badajoz

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:54

Comenta

(Des)Amor Romántico

Laura Pérez, Macarena Blázquez y Juan Manuel Moreno

Ed: Dykinson 2025. 272 páginas. Precio: 25 euros

La violencia psicológica en la pareja es uno de los problemas de mayor dimensión en nuestra sociedad. Sin embargo, reconocerlo es una labor complicada ... que llega a gozar de aceptación social y deseabilidad a través de los mandatos de amor romántico que hemos aprendido. Este libro propone un nuevo sistema de creencias que propicie el desarrollo personal y bienestar necesarios para conseguir relaciones emocionalmente inteligentes. Es una guía práctica que invita a la reflexión y al cuestionamiento del ideal romántico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»
  2. 2 Campomayor florece de nuevo: vuelve su Fiesta de las Flores
  3. 3 Muere un trabajador en Torrefresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una máquina agrícola
  4. 4 El casco que recorrerá el mundo para cumplir el sueño de Marcos
  5. 5 Ingresa en prisión el detenido en Olivenza como sospechoso de un doble asesinato en Toledo en 2023
  6. 6 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  7. 7 No es Santorini: este idílico rincón está en un pueblo de Extremadura de poco más de mil habitantes
  8. 8 Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 58 años
  9. 9

    Opositores acusan a la Junta de incumplir sus normas en el proceso de estabilización
  10. 10 Un hombre sufre la fractura de un brazo en el choque de un autobús urbano con un coche en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Novedades editoriales

Novedades editoriales