Novedades editoriales

La violencia psicológica en la pareja es uno de los problemas de mayor dimensión en nuestra sociedad. Sin embargo, reconocerlo es una labor complicada ... que llega a gozar de aceptación social y deseabilidad a través de los mandatos de amor romántico que hemos aprendido. Este libro propone un nuevo sistema de creencias que propicie el desarrollo personal y bienestar necesarios para conseguir relaciones emocionalmente inteligentes. Es una guía práctica que invita a la reflexión y al cuestionamiento del ideal romántico.

Proyecto Hegury Carla Marpe y Silvia P.Martín Publicación independiente, 2025. 412 páginas. Precio: 17,90 euros

Imagina una sociedad en la que todo estuviera predefinido: tu carrera, tu futuro e incluso con quién debes pasar el resto de tus días. Esta novela distópica narra una realidad en la que la tecnología lo controla todo gracias a un chip implantado en los seres humanos. La protagonista, Nahya, es la hija del presidente de Hegury, la empresa que creó el chip. No tardará en descubrir que no todo el mundo está feliz de dejarse controlar por el invento de su padre.

Daniel, el grito de las sombras Hugo Escribano Ed: Aliar 2025. 74 páginas. Precio: 12 euros

Los rumores pueden ser más crueles que los golpes. Daniel lo descubre cuando, de la noche a la mañana, se ve atrapado en una espiral de miradas acusadoras y susurros venenosos. En los pasillos del instituto cada paso se sienten como una carga y la soledad se convierte en su único refugio. Las pantallas multiplican el dolor y las risas enmascaran las heridas. Esta es una historia desgarradora sobre la lucha por la identidad, el poder destructivo de las palabras y el coraje de enfrentar la verdad.

Abades 11 Nuestra vida en la corrala Antolín Castaño Ed: Adarve 2025. 270 páginas. Precio: 18,50 euros (4,99 ebook)

El autor reconstruye en esta novela una corrala en pleno corazón de Lavapiés. La vida comunitaria de aquellos que lucharon por sobrevivir a unos años difíciles o el temor de terminar desahuciados en los arrabales periféricos, donde la pobreza, el hambre y las epidemias eran el último escalón por descender. Allí comparten vino, sueños e ilusiones, brindando por resistir un día más en el purgatorio de un barrio humilde repleto de sencillas historias grandiosas.