Otro nombre que se consolida

Pues miren ustedes, mis queridos seguidores: si mal no recuerdo hace lo menos doce años que traje a estas páginas la primera novela de este recientemente premiado Francisco Serrano (Guareña, 1982), 'Perros salvajes', un 'pulp' demoledor que le puso (modestia aparte) en el mapa de nuestras letras, para que luego, ¡ay!, nos olvidáramos de él. Y eso que la encantadora Marisa García resaltaba en mi reseña que «el crítico espera que el emeritense llegue a ser un gran talento literario» (lo de emeritense, aclaro, se debía a que como tal constaba en la edición de la sevillana Alegoría de 2012). Para más inri, los valientes de Episkaia sacaban en 2019 otra estupenda novela de este autor ambientada ahora nada menos que el salvaje oeste y que, miren ustedes por donde, volví a traer a este Trazos de nuestras satisfacciones. Se titulaba En la costa desaparecida, y era también un desopilante ejercicio de entretenimiento literario que cautivaba sin rebozos a cualquier lector. Pero yo me volví a olvidar de él: ni siquiera lo mencionaba (y no tengo rebozo en ponerlo aquí para que me tiren con lo primero que encuentren) en una más o menos afortunada ponencia sobre literatura extremeña contemporánea que tuve el honor de presentar en el último congreso de la AEEX en Alcántara. Así que ahora, flamante ganador del prestigioso y último Premio Tusquets de Novela con esta El corazón revolucionario del mundo, por un lado, me enorgullezco sobremanera por cuanto cuaja definitivamente como un autor que tener ya presente, y por otro me da la oportunidad de redimirme poniendo de relieve de nuevo en estas páginas su innegable calidad literaria. Cierto que suena a provinciano, pero espero que sea bien entendido el hecho de mi satisfacción por que un autor de nuestra tierra obtenga un galardón acreditado que lo sitúe en la élite de la novela española contemporánea, y le deseo el éxito que otros como Landero, Cercas, Hidalgo Bayal, Eugenio Fuentes, Jesús Carrasco, Susana Martín Gijón y tantos otros gozan ya en ese ámbito de la narrativa.

El corazón revolucionario del mundo Autor: Francisco Serrano. Barcelona, Tusquets. 2025.

Por decirlo brevemente, 'El corazón revolucionario del mundo' es una novela de aventuras (y permítanme recalcar este aserto: de aventuras) sobre una inventada célula terrorista revolucionaria, el FAR, que intenta encarrilar sus actividades en la agitada Europa de, probablemente -porque apenas hay referencias al respecto-, finales de los 70. Pero, honestamente, creo que hay cosas en su argumento y, sobre todo, en su escritura, que le hacen transcender tan escasa valoración. Es verdad que ya no estamos ante la pura y dura ciencia ficción, pero, aunque los hechos relatados parecen conectar con elementos propios de la realidad, dotados de una casi evidente verosimilitud, el enfoque sigue sin ser del todo realista.

De acuerdo con la misma idiosincrasia del relato, que no permite demasiados detalles al respecto, dado ese afán de verosimilitud relativa a la que aludo, la novela gira en torno de una tal Valeria Letelier, hija de unos exiliados españoles en Francia, que queda huérfana y es captada por ese grupo radical anticapitalista. A punto de cumplir los veinte años, de carácter idealista, cae hechizada en los brazos del hombre más atractivo que había visto nunca, bastante mayor que ella y que pronto se convierte en amante y el mentor que la instruye para la inevitable lucha armada: un americano llamado Joel Takahashi-Williams. Cuando la novela da comienzo la hallamos alojada en un piso franco en Londres donde Joel, la va adiestrando y a donde llega un tal Carlos Reseda, experto en armas y documentos falsos. La pareja marcha luego a una casa de campo en Francia, en un lugar de raigambre más literaria que realista donde se reunirán más tarde con los miembros de otra célula («los alemanes») para llevar a cabo una acción armada y a donde acudirá también el tal Reseda. Su llegada provoca en Valeria (ahora 'Judith') algunas reticencias que, cuando llega el momento de la acción, dada la crueldad de la misma, se incrementarán, pese a que lucha por mantener su ideología y militancia al servicio de la causa hasta límites extremos. Con todo, por su carácter todavía juvenil, alimentado por curiosas lecturas, acaba conviviendo con un alter-ego irreal, una astronauta rusa que le sirve de evasión en las circunstancias más complicadas. En realidad, entre otros muchos asuntos que la novela desarrolla, a lo que acudimos es a la evolución y madurez como persona de Valeria, que logra superar la fascinación que siente por Joel y amarrar las riendas de su destino.

Mejor que en ocasiones anteriores, ya no estamos ante una mera narración trepidante y adictiva de unos hechos más o menos identificables (está clara la inspiración en bandas terroristas como la Baader-Meinhof) sino ante un discurso mucho más musculoso y literario que pone de relieve la progresiva opresión en la que se va sintiendo Valeria, a la que vez que van introduciéndose elementos que separan el relato de los hechos de la realidad más identificable (porque seguro que es preferible que la realidad no fuera así), lo que engrandece la validez del discurso literario. Del mismo modo, Serrano evita en su novela la magnificación del forajido, tal vez en este caso porque se trata de terroristas que en seguida pierden el halo romántico que podría llegar a caracterizarles dado lo convencido de su lucha, para transmutarse en algo mucho más degradado y turbio. Pero cuando la acción que por fin llevan cabo se complica lo que adquiere relieve en el relato son las diferentes reacciones que experimentan los personajes, lo que termina por connotar al relato de una sabia aleación de realidad y ficción que mantiene el interés hasta su desenlace.