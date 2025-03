J. ERNESTO AYALA-DIP Sábado, 30 de julio 2022, 15:25 Comenta Compartir

La obra de Homero trajo tras de si una ingente cantidad de estudios y exégesis, además de una no menos inmensa cantidad de teorías sobre ... la existencia del propio autor, del que no hay noticias fidedignas. Pues bien, a estos estudios se sumó una narrativa en torno a la autoría de los propios poemas. Robert Graves, aparte de poeta y novelista, gran estudioso de los mitos griegos, llegó a escribir una novela titulada 'La hija de Homero'. La teoría de Graves, extraída de Samuel Butler, es que la 'Odisea' es obra de Homero y una princesa siciliana. Ahora tenemos una novela en esta misma estela, 'Las mil naves', de la escritora inglesa Natalie Haynes. La autora crea en la musa Calíope a una mujer que no está de acuerdo con la versión que da Homero de la toma de Troya. Un apasionante desafío narrativo.

Las mil aves Natalie Haynes Traudcción: Aurora Echevarría. Editorial: Salamandra 384 páginas Precio: 21 euros (ebook, 9.99 euros)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Críticas literarias