Münter, Weegee, Saul Steinberg… protagonistas del otoño artístico

¡Estamos de suerte! Otra oportunidad más para disfrutar de las muestras –con gran éxito de crítica– de Juana Francés y Rosario de Velasco, que ... viajarán a Valencia en noviembre, al IVAM y Museo de Bellas Artes, respectivamente.

Apertura. Ya en Madrid, la asociación de galerías de Madrid dará el pistoletazo de salida de la nueva temporada con 'Apertura' (del 12 al 15 de septiembre). Así Maribel Nazco en José de la Mano; Lothar Hempel en Casado Santapau; Manolo Quejido en Helga de Alvear; Julie Mehretu, Gordillo y Albert Oehlen en Carlier/Gebauer; Uslé en Elvira González; Vik Muniz en Elba Benítez; Roger Ballen en Cámara Oscura… E históricos, como el diálogo entre Chillida y Tàpies en Guillermo de Osma, o Jesús Rafael Soto en la galería Cayón.

García de Paredes. El Museo ICO acogerá a partir de octubre la exposición 'Espacios de encuentro', con motivo del centenario de José María García de Paredes (Sevilla, 1924-Madrid, 1990), considerado como uno de los principales arquitectos españoles de la segunda mitad del siglo XX, y conocido principalmente por sus proyectos de arquitectura pública (iglesia de la Fuencisla de Almendrales, Palacio de Congresos y Expo de Madrid, Palacio de la Música de Valencia, Palacio de Congresos de Murcia, Auditorio Manuel de Falla de Granada…). Muy cerca de aquí, el Museo Thyssen acogerá una retrospectiva de la artista alemana Gabriele Münter (1877-1962), una de las fundadoras de 'El jinete azul' ('Der blaue reiter'), el legendario grupo de artistas expresionistas con sede en Múnich; y CaixaForum nos traslada en 'Tiempos inciertos. Alemania entre guerras' (16 de octubre) la cultura de la República de Weimar (1919-1933), con figuras tan relevantes como Otto Dix, Karl Hubbuch, Lovis Corinth, Johannes Itten, Christian Schad, K. Schmidt-Rottluff, Jeanne Mammen, Käthe Kollwitz o Thomas Mann.

Rubens, Soledad Sevilla... El Museo del Prado exhibirá un diálogo entre Polke/Goya, además de 'El taller de Rubens' (15 de octubre), una muestra comisariada por Alejandro Vergara, que defiende: «Ningún pintor europeo del siglo XVII aunó como lo hizo Rubens talento artístico, éxito social y económico y un alto nivel cultural». En el Reina Sofía contemplaremos las múltiples posibilidades de la abstracción geométrica de la mano de Soledad Sevilla (Valencia, 1944), que a fines de este mes presenta la retrospectiva Ritmos, tramas, variables. El arte naíf de Catalina Sandalia (1902-1987) –más conocida como la Tía Sandalia– tendrá cabida en este mismo Museo con la exposición 'Esperpento'.

Weegee, Durand-Ruel… Por otro lado, obras de artistas de la talla de Leonora Carrington, Kai Sage, Leonor Fini, Frida Khalo, Louise Nevelson, Meret Oppenheim, Sophie Taeuber-Arp, Dorothea Tanning o María Helena Vieira da Silva forman parte de 31 mujeres: una exposición de Peggy Guggenheim en la sala de Recoletos de la Fundación Mapfre, que rememora la muestra titulada Exhibition by 31 Women, una de las primeras dedicadas en Estados Unidos a exponer exclusivamente obra de mujeres. En otra de las salas de Mapfre disfrutaremos con las instantáneas de Weegee (1899-1968), un fotógrafo de los inicios de la llamada prensa sensacionalista, y descubriremos la labor como marchante y mecenas de Durand-Ruel y los últimos destellos del impresionismo, que dio apoyo y difusión a una nueva generación de pintores: los 'postimpresionistas' Albert André, Gustave Loiseau, Georges d'Espagnat, Maxime Maufra y Henry Moret.

Saul Steinberg. Finalizamos con una retrospectiva de Saul Steinberg (1914-1999) en la Fundación March, un artista inclasificable que fue especialmente conocido por sus dibujos publicados en la revista The New Yorker. Como él mismo afirmó: «No acabo de pertenecer al ámbito del arte, de la viñeta o del dibujo para revistas, y el mundo del arte no sabe bien dónde colocarme». En fin, una temporada cargada de descubrimientos.