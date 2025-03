Las múltiples posibilidades de la fotografía

Martín Carrasco MADRID. Viernes, 31 de mayo 2024, 22:56 Comenta Compartir

Gracias a la fotografía la temporada artística se prolonga... La fotografía es para el verano. Me refiero a PHotoEspaña, que alcanza su 27ª edición de ... la mano de María Santoyo, su nueva directora, que asegura: «La Inteligencia Artificial no se puede percibir como amenaza. No podemos aún posicionarnos pero sí acogemos los debates. (…) Tiene tanto valor un fotógrafo que esté trabajando actualmente con cámara de placas o incluso haciendo cianotipias como un buen creador que esté trabajando con tecnologías generativas. Lo importante es el contenido, el calado y la base artística que pueda tener el mensaje».

Ravens/Cuervos. 'Perpetuum mobile' –el lema escogido en esta ocasión– alude a la constante evolución de la fotografía, y sirve además de título para una exposición en el Círculo de Bellas Artes que muestra el cambio de paradigma analógico/digital de la actual fotografía española, en la que participan Ricardo Cases, Miguel Ángel Tornero, Marina Núñez, Ixone Sádaba, Bego Antón, Soledad Córdoba, Elena de la Rúa, Lola Guerrera, Nicolás Combarro, Paula Anta, Jon Gorospe, Alejandro Marote, María Cañas, Patricia Bofill, Linarejos Moreno, Irene Zottola, Germán Gómez… También en el CBA la serie ya mítica 'Cuervos' del fotógrafo japonés Masahisa Fukase (1934-2012), en la que explora de manera poco convencional las vicisitudes de la condición humana. Por otro lado, Paloma Navares, en el Jardín Botánico, elabora en 'Luz de intuición' el mundo de la mujer, y Javier Campano, en el espacio El Águila, presenta la serie en blanco y negro 'Barrios, 1976-1980', en torno a un Madrid desaparecido, de atmósferas irreales, que es la base de la ciudad actual. Ampliar Shreveport, Luisiana, EE.UU. (1962), de Eliott Erwitt. Perpetuum mobile. 27ª edición PhotoEspaña Organiza: La Fábrica. Dirección: María Santoyo. Fecha: Hasta el 29 de septiembre Erwitt, Juanes… Solo por contemplar en la Fundación Canal la muestra 'La comedia humana' de Elliott Erwitt (1928-2023), uno de los más importantes fotógrafos del siglo XX, merece la pena viajar a Madrid, pero también para redescubrir a Gonzalo Juanes (1923-2014), del grupo Afal, pionero español en el uso del color en la fotografía documental, como queda recogido en la sala Canal Isabel ll con 'Una incierta luz'. Olaf, Goldblatt, Kanaga… Otra muestra de interés tiene como protagonista a Erwin Olaf (1959-2023), uno de los grandes renovadores de la fotografía 'escenificada', que sorprende por su capacidad para criticar «fotográficamente» el híper-individualismo. En el Centro Cultural de la Villa Fernán Gómez podemos disfrutar de sus 'Narrativas de emancipación, deseo e intimidad'. No muy lejos de aquí, en la sala Recoletos de la Fundación Mapfre, nos adentramos en la representación del mundo afroamericano gracias a la fotoperiodista Consuelo Kanaga (1894-1978): «Cuando haces una fotografía, es en gran medida una imagen de ti misma. La mayoría intenta impresionar para atraer las miradas. Pero creo que lo importante no es captar la vista, sino el espíritu». En este mismo espacio David Goldblatt (1930-2018) aborda el mundo del apartheid en 'Sin segundas intenciones', donde se adelanta a lo inminente: «Hace tiempo que me di cuenta de que los acontecimientos en sí no me interesan tanto como las condiciones que conducen a estos acontecimientos». Franzen. Finalizamos en la Academia de San Fernando para contemplar 'Un danés en el Madrid de la Restauración', sobre Christian Franzen (1864-1923), que llegó a España con 26 años a finales de la Restauración borbónica. Fue uno de los retratistas más prestigiosos de la realeza y también de artistas y escritores, como Galdós, Sorolla, Emilia Pardo Bazán, José María Pereda…

