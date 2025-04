Mujeres marcadas por ausencias

A pesar de lo estimulante que suena la palabra «tendencia» no suelo fiarme de ella; solo hay que pensar en cómo se transmuta el significado ... del adjetivo que deriva de la misma. Con todo, me viene bien usarla para ponderar que algunas veces aquello que quiere señalar funciona y otras no. Es indudable, a la hora de enfrentarme a estas palabras, que hay dos circunstancias que van quedando claras cada vez de manera más consistente: por un lado, que la salvación de la literatura en español vendrá, sobre todo, de Hispanoamérica, y por otro, la inestimable pujanza de una literatura escrita por mujeres (cuidado con quedarse solo en decir «femenina») donde, como en la literatura «general» (con perdón) habrá que ir separando el grano de la paja.

Todo esto viene a colación porque, de entre las lecturas de este verano interminable, he llegado a juntarme (por pura causalidad) con hasta tres que comparten abiertamente el torpe enunciado que he puesto para titular estas palabras: las tres están escritas por autoras suramericanas (Peirano y Navajas son argentinas y Guelfenbein chilena) y las tres tienen como detonante o vena principal la muerte de un miembro familiar directo de la voz narradora. Por todo ello, no estaría mal comenzar repitiendo la remanoseada cita de Tolstoi acerca de las familias, pero como todos nos la sabemos ya podemos dejarla de lado y entrar en materia. Salvo el caso de Ana Navajas, que se estrena con la obra que aquí señalamos, estamos ante autoras de obras ya consolidadas, si bien poco o nada conocidas por nuestros lares (de hecho, 'Miramar', de Peirano, es la primera novela que se edita que la autora en España, pero se trata de una reedición de la original publicada en 2009). No espere el lector o lectora de estas líneas una amplia disección de las mismas, antes al contrario; si vienen unidas es por hacer copartícipe a quien se interese de un par de ideas más que me vienen para anudarlas en este texto, pero con la sana y deseable intención de ser enseguida matizado, debatido y, lo mejor si llega el caso, contradicho.

Tanto 'Miramar' como 'Estás muy callada hoy' son novelas que podríamos considerar –si logramos evitar el desdoro que podría deducirse de la afirmación– auténticamente femeninas, que responden de la manera más sana a eso que, tópicamente quizá, pero sin exención de constatación, se clasificaba como «literatura de mujeres», como si, por su rareza o extravagancia, hubiera que considerar género aparte. Pero es bien cierto que las características que más o menos servían para considerarla como conjunto particular –un profundo anclaje en la infancia, una obsesiva insistencia en el detalle y sobre todo un firme aliento en la continuación de la línea trazada que le lleva a obviar situaciones ambientales o de entorno por mor de centrarse en la historia fundamental– eran perfectamente contrastables en todos los textos allí arrumbados. Nuestras novelas de hoy exhiben orgullosas esas tipologías y su brevedad, su ligereza a la hora de la narración, enganchan enseguida a quien se acerca a ellas. Tanto una como otra arrancan –ya «in media res», ya cronológicamente– con la muerte de un progenitor, el padre en el caso de 'Miramar' (de un extenuante cáncer que la narradora asume recreando un particular mundo de juegos) y la madre en la otra, y la pesquisa en ambos fallecimientos termina conduciendo al lector a un abanico de sentimientos y sorpresas nada desdeñable. En la primera se trata de historias que se entretejen motivadas por una indagación que Victoria, la narradora protagonista, lleva a cabo motivada por algunas circunstancias borrosas que aparecen en la vida de su padre que la empujan a encontrar respuesta, en concreto una llamada telefónica que realizó pocos días antes de su muerte. En la de Navajas la figura del padre adquiere también el principal protagonismo, pero ahora por la soledad a la que se ve abocada tras la muerte de su mujer y madre de la narradora también protagonista. La evocación de aquella y del tiempo familiar anterior, se compensa con el día a día de su condición de esposa y madre, a medida que vamos descubriendo el entrelazado entre unas circunstancias y otras y su provocador final.

Por cuanto se refiere a 'La naturaleza del deseo', la muerte traumática del hijo halla camino de sedarse con las explosiva relación amorosa que establece la narradora protagonista con un maduro intelectual y casado que la lleva a sacar sus términos más peligrosamente recónditos y exponerlos sin ambages. Y lo mismo que se obvian casi todas las circunstancias que rodean la pasión amorosa, me llama la atención que, en el caso de 'Miramar' no se aluda en ningún momento a la cruda situación política argentina de aquellos años y se eche a perder, de paso, un personaje como el de la esposa y madre, que además tiene un comienzo rutilante que se va, sin embargo, desdibujando a lo largo de toda la trayectoria, tal vez cegado por ese deseo de no dispersar la acción central que, como en el caso de las otras dos novelas, queda reducida a pequeñas pinceladas referidas –siempre– al entorno familiar.

En fin, se trataba, insisto, de sugerir al lector más que de dictaminar sobre lo que incuestionablemente es un vivero floreciente al rescate de la narrativa española actual; cualquiera de las tres aquí incluidas.