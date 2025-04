Entre mujeres

Estamos ante uno de esos libros de los cuales siempre tenemos la impresión de haber leído ya. No nos faltan razones: la literatura epistolar es ... un clásico que se pierde en la noche de los tiempos, pero ya no es tan común que esas cartas carezcan de destinatario, que jamás tengan respuesta y, lo que es más novedoso, ni siquiera lleguen a ser escritas; mucho menos enviadas. En esta breve narración, que leemos sin darnos cuenta de que se va acabando, solo acompañamos a una mujer que mira por una ventana de su céntrico y excepcional apartamento en Manhattan mientras imagina cartas, que al final nunca escribe, para desahogarse de una incómoda situación a la que se ha visto abocada. Pese a los lujos que la rodean (que más intuimos que nos son descritos) enseguida deducimos que estamos ante una situación indeseada pese a la apariencia de comodidad y la aparente frivolidad e impresión de gran mundo que trata de transmitírsenos.

'La hijastra' apareció por primera vez en 1976; y rebuscando rebuscando, resulta que apareció por mi biblioteca heredada en una edición de la entonces pujante editorial Pomaire de 1977, en traducción de Marta I. Gustavino. Impelido por la noticia de la reedición decidí leerla y me lo pasé tan bien que comparto la experiencia con ustedes y así los animo. Por lo visto fue la primera novela publicada por la inglesa Caroline Blackwood (1931-1996), una escritora, como desgraciadamente ocurre, más conocida por sus célebres maridos (estuvo casada con el pintor Lucien Freud y con el poeta Robert Lowell y tuvo relaciones con importantes intelectuales del momento) que por su escasa, pero importante labor narrativa y periodística.

J. (siempre firma así sus imaginadas cartas y nunca se dice su nombre) está en su cómoda casa como si estuviera (¡¡perdón!!) confinada en ella: en pijama, sin arreglarse y acompañada de su hija de 4 años, Sally Ann, de la atractiva Monique, una «au pair» francesa muy jovencita y que no habla inglés, y de Renata, hija de la actual pareja de J., de quien, por cierto, acaba de divorciarse, porque él, Arnold, un renombrado abogado, la ha dejado por una «francesita»« y se ha instalado en París. Lo curioso del caso es que las 4 mujeres, pese a convivir, apenas se hablan y, entre ellas no se llevan nada bien. La «inaguantable» Sally Ann odia profundamente a su cuidadora, quien, por su parte, cuenta los días para su vuelta a Francia, toda vez que se asfixia en el encierro al que ella misma se ha visto abocada y combate su frustración escribiendo (y recibiendo) cartas, esta vez ciertas.

De lo que vamos espigando de las cartas que J. imagina nos vamos enterando de su insólita situación: en realidad habita su lujoso apartamento porque su marido se lo permite a cambio de que cuide tanto de su hija en común como de esta Renata que tanto solivianta a la protagonista (en seguida se erige en el «leit motiv» principal de todas sus misivas, como si las otras dos chiquillas dejasen de contar). Renata procede del primer matrimonio de Arnold con una alcohólica loca que ahora reside en un psiquiátrico de otra ciudad y es –en la opinión de la narradora– prácticamente un engendro: una chica gorda, fea, apática, con problemas en el colegio porque es una pésima estudiante, y con la que apenas habla, porque cuando está en casa metida en su cuarto viendo estúpidos programas de televisión o alimentándose a base de bizcochos de sobre que no hacen más que redundar en su gordura y atontamiento. Ni siquiera es una chica limpia, porque las que lía en el cuarto de baño tras usarlo son de alivio. La verdad es que no sabemos si es así o es el desalmado y fracasado punto de vista de la narradora el que nos la presenta de esta forma. Sea como fuere, y porque si no la novela podría conducir a un peligroso callejón sin salida, en el momento en que la protagonista llega a la conclusión irrevocable de que la hijastra tiene que abandonar la casa y volverse con su padre, va a producirse un hecho crucial (que tiene que ver con la situación a la que la pobre Renata se ve conducida) que cambiará tanto el punto de vista mencionado como el mismo sendero de la novela.

Hasta ese momento el relato solo se sostenía por el casi esquizoide diálogo consigo misma que la narradora establecía a través de sus cartas imaginadas, que le servía de desahogo (como iremos comprendiendo) a una situación de opresión a la que se ha visto conducida: una mujer abandonada por un marido manipulador. Pero también es verdad que ella misma no está exenta de culpabilidad: su evidente ausencia de empatía y su incapacidad de amar (o perdonar) no contribuyen a que se nos haga simpática. Creo que ahí reside el principal acierto de esta novelita tan curiosa.