Voz de mujer

Una voz sólida, extensa y limpia que serpentea en meandros de lucidez como un río que se recuesta plácido en su estuario. La de Diane ... Wakoski (Whittier, California, 1937, autora de una extensa obra poética, ensayística y narrativa) nos asalta con este 'Waiting for the King of Spain' (1976) en su primera traducción a nuestra lengua, magníficamente ejecutada por el incansable Eduardo Moga. Es la propia autora la que, en un texto expresamente escrito para esta edición, nos ofrece el verdadero alcance de tan sugerente como equívoco título: «En la mayoría de los cuentos de hadas europeos el Rey de España se presentaba como el monarca más rico de todos y, por lo tanto, era siempre el prometido de alguna bella heroína o princesa. Cuando decidí titular así el libro, tenía en mente el hecho de que la cultura de entonces nos prometía a las mujeres las recompensas de los cuentos de hadas y cómo vivíamos muy activamente mientras esperábamos aquellas retribuciones». Y avisa para navegantes sugiriendo un tono combativo que mantiene la supervivencia de estos poemas escritos ya hace más de cincuenta años: «No es eso lo que la mayoría de nosotras estamos haciendo en 2022, me parece».

Pero no, ¡ojo! Como acertadamente advierte Moga en su imprescindible prólogo «Diane Wakoski, pese a haber sido reconocida como una poeta feminista, no considera que lo sea. Sostiene que «feminista» es un término político, y que ella no escribe sobre los aspectos políticos de ser mujer, sino como mujer». Y ese es el punto de vista que debiéramos mantener si queremos disfrutar el máximo de esta desgarrada entrega constituida por poemas muy extensos, a lo largo de los cuales esa inequívoca voz femenina, de discurso aparentemente calmado, pero con un aluvión enorme de tristeza dentro, nos transmite sin aspavientos excesivos su triste condición de mujer que sufre el abandono de esos amantes que pronto se alejan de su cuerpo. Pero sin perder jamás una lucidez que sabe siempre poner al servicio de su esperanza.

Esperando al rey de España Diane Wakoski Traducción y prólogo: Eduardo Moga. Editorial: Bartleby Editories. Madrid, 2022. 216 páginas. Precio: 17 euros

Y sinceridad; a borbotones. El tono vital que exudan sus versos se antoja veraz, su contenido lamento es fruto de honda reflexión porque cuanto ha trascendido en su vida no la deposita en un lugar apetecible: todavía espera el rey de España, en su imaginario, ese amante ideal que no termina de llegar y que en cierta medida le frustra. En sus poemas no hay rastro de vergüenza a la hora de hacernos copartícipes de esos miedos e inseguridades que arremeten contra una mujer que solo quiere ser amada de la misma manera que ella se entrega a sus amantes. Ni muchísimo menos duda en gritarnos abiertamente a la cara su condición de enamorada insatisfecha. Buena parte de sus versos se obstinan en dilucidar el porqué de esos rechazos y suenan ciertos y hasta familiares: sola en un bar, bebiendo, o sola en casa, medita abiertamente sobre si será porque, por ejemplo, no es una mujer canónicamente atractiva, sino más bien fea. O más curioso, sin embargo, es que es perfectamente capaz de encontrar consuelo frente a esa tesitura y hasta darle un giro casi de ciento ochenta grados a la situación, como ocurre en uno de sus más hermosos poemas, el titulado (y ojo a los títulos de todos: son –como debe ser– auténticas declaraciones de principios, idóneos para resumir iniciar y servir de playa final del devaneo expuesto) 'Oda a una fuente libanesa de olivas': «A veces me pregunto / si, de haber nacido guapa, / de haber sido una Venus en la costa de California, / habría aprendido a comer y beber tan bien. / Porque (...) / de haber tenido un rostro agraciado o un cuerpo armonioso, / seguramente no habría encontrado el mismo placer / en la comida». No es aquello de «quien no se consuela...»: es coraje a la hora de afrontar lo tal vez inevitable.

Es evidente que, como decía también Moga, estamos ante un «diario amoroso, que alberga un concienzudo análisis de los sentimientos» y en el que no cuenta (porque no puede caber) el pudor. Dividido en seis muy desiguales partes (para mi gusto algunas menos afortunadas) logra con todo, un conjunto recio y valiente a partes iguales, trufado, también, con delicadezas que nos traspasan. Sirva para lo que digo el que me parece más atractivo de los incluidos, 'Un castillo constantemente asediado'. Una voz de mujer a la que no estamos acostumbrados: más debería haber.