MUBA, emancipadas y empoderadas

La muestra 'Las hijas del jazz' sin duda consigue trasladarnos la atmósfera rutilante de los felices –o locos– años 20. El universo de las «flappers»: ... elegante y sofisticado, refinado y glamuroso, el corte de pelo a lo garçon y largos cigarrillos... Seductoras, y decididas, como el sugerente cuadro 'Retrato con pamela verde' (1930) de Beltrán Masses. Asoma entonces en nuestro imaginario 'la Garbo', Coco, Tamara de Lempicka, 'la Swanson', Louise Brooks, Zelda Fitzgerald... Una belleza –más soñadora– lo podría representar 'Parisienne', un lienzo de Josep Mª Tamburini.

Emancipadas. Como exclamó en la inauguración Pedro Pérez, a la sazón director de la Casa Lis de Salamanca y comisario de la muestra junto a Marisa Oropesa, «¡Aquí estamos!», un plante de las mujeres en toda regla «fruto –prosigue Pérez– de que los hombres se van a la guerra y ellas recogen la cosecha». Su rol ahora es el de 'jefas' del hogar, o trabajadoras en fábricas, oficinas, de conductoras de tranvía... Son interesantes a este respecto –por su enorme valor antropológico– las fotografías reproducidas en los paneles informativos, así la cartelería, que sirve de llamamiento a las mujeres a la participación comunitaria, como el que anuncia «Campamento de reunión de muchachas», cuyo motivo es una joven lanzando una jabalina. Otro tanto sucede con las fotos de los «posados» de unas bañistas en la playa de la Concha, en 1917. Pura sociología.

Exotismo. Al inicio nos recibe una bailarina a ritmo de charleston, y nos viene in mente la imagen ya icónica de Josephine Baker con su falda de plátanos. Y es que el exotismo vende, también lo coqueto, como las pequeñas figuras llamadas «bellezas de baño» realizadas en biscuit, de primorosos posados. Deliciosas de puro cursi. Otras piezas destacadas son las realizadas con la técnica criselefantina, así 'Cien pliegues' (c. 1930) de Demetre H. Chiparus, o 'En la playa' (c. 1920), del mismo autor, sorprende el vestido y sombrilla de motivos orientales, al mejor estilo «chinoiserie».

Lesbos. La alta costura la descubrimos en la primera planta, en una pequeña sala a modo de sancta sanctorum, donde se presentan unos bellísimos dibujos de 'Diseños originales de Moda de Nueva York' (1920), una 'Muñeca Lenci' (c. 1930), de tela prensada, el apreciado diseño 'Andalouse' (1922) y dibujos de insinuantes mujeres levemente entrelazadas.

Por último, les recomiendo que visiten la Casa Lis, un espacio donde continente y contenidos van íntimamente de la mano. Hay mucho más que ver, como el magnífico cuadro filocubista 'Mujer acodada en mesa' (1915), de O. Sacharoff... Un buen pretexto para volver a Salamanca.