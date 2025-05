Ha querido la casualidad que, en un corto espacio de tiempo, hayan llegado a mis manos dos novelas de autores del mismo pueblo, Oliva de ... la Frontera, ambientadas las dos en una cronología parecida, los años 50 y 60 del siglo XX, y tratando además, con visión que demuestra desde el primer momento la cercanía a los hechos y el perfecto conocimiento del que hacen gala sus dos autores del campo de la zona, con especial atención a La Raya, la frontera con Portugal, circunstancias de entonces. Pero en el caso de 'Infortunio', la novela de Evaristo Pimienta, las condiciones cinegéticas que caracterizan a su autor conducían la novela a este campo, con especial atención a esos lances, aunque se deslizasen también, dada la idiosincrasia de su personaje principal, algunas aventuras en el campo de los conocidos mochileros que se buscaban la vida con el contrabando, fundamentalmente de café, desde el país vecino. Sin embargo, en esta primera novela que publica Fran Serrano –psicólogo y escritor del que ya conocemos varios títulos tanto en el campo de la poesía ('Tu sonrisa tatuada sobre el lienzo de mi alma', 'Diccionario de emociones' o 'Pupitres verdes') como en el del relato ('Campanas de agonía') o la investigación propia de su campo profesional– el asunto de los mochileros se apodera por completo de su trama. No es, ni mucho menos, la primera aproximación al asunto entre escritores de nuestra tierra; los más veteranos recordarán, sin duda, dos novelas anteriores debidas a la pluma de Antonio Ballesteros Doncel, 'Los mochileros', editada en 1971 y 'La última mochila', de 2003.

La Raya. Una historia de contrabando FRAN SERRANO Editorial: Intenperie. Badajoz, 2021. 210 páginas. Precio: 15 euros

Subtitulada, casi necesariamente, tal vez con vistas a centrar el tema, 'Una historia de contrabando', La Raya nos sume en las peripecias de Diego el mochilero, contrabandista de café que, como muchos de su tiempo, solo trata de sobrevivir. Y lo hace de manera a ratos vibrante, penetrando de lleno en ese mundo que hoy hasta evocamos con romanticismo y envidiosos de los lances aventureros que vivieron sus personajes, tomados hoy como auténticos héroes, cuando, en su triste realidad, lo único que hicieron fue buscarse la vida, poniéndola muchas veces en juego, para ir tirando en unos tiempos en los que las condiciones en el campo donde vivían eran absolutamente esclavizadoras. En otros fragmentos del relato, como una suerte de contrapunto, aflora el poeta que el autor alberga y la narración se llena de conmovedoras descripciones del Campo Oliva, fundamentalmente, donde transcurre la acción.

Como hemos señalado Diego se gana la vida pasando café de Portugal (no parece haber más opciones en la cerrada y cruel sociedad franquista de la época) y cayendo muchas veces en manos de la Guardia Civil, y deseando para él y su familia un futuro mejor que cada vez tiene más claro que pasa por salir del entorno de ese campo y emigrar a la ciudad, a Madrid, más concretamente. Especial relevancia adquieren también los miembros de la Benemérita en la narración, sensiblemente humanizados, en especial los simples números, en la cruda realidad de sus cuarteles en esas perdidas localidades donde han de pasar con sus quebrantos y sinsabores. La mayor parte de los miembros aparecen retratados con cierta simpatía, conniventes necesarios con esas pobres gentes que solo buscan aliviar su miseria a veces teniendo que infringir la ley; por ello tal vez nos causa cierto rechazo el brutal contraste que se parecía entre estos guardias humanos y hasta solidarios y el terrible (y tópico, todo hay que decirlo) oficial al mando, ese sargento Padilla –un malo casi de libro– sobre el que se cargan excesivamente las tintas. De todas formas, y ya puestos, nuestro mochilero protagonista adolece también de una pintura acaso asaz impresionista: en su entorno oscilan unos secretos familiares, en relación con sus propios hermanos y especialmente con una sobrina, auténtica niña de sus ojos, que nunca se desvelan del todo y que dejan a la imaginación del lector una resolución que a veces podría tirar hasta por donde no es. Nada que objetar, por el contrario, a la vívida pintura de un tiempo cruel y extremo en una época de hambre, supervivencia y miedo donde los sentimientos encontrados entre el amor y la solidaridad (la desdicha une invariablemente a los pobres) y envidia y el odio por otro (no solo los perseguidores, sino también y los propios perseguidos que actúan a veces a su avío) no pueden, la mayor parte de las veces, superponerse a la necesidad de buscarse la vida.

Sin duda impelido por la propia fe en lo escrito, lanzado en un proyecto trabajado con cariño que está claro que le ha arrebatado de principio a fin, el autor se zambulle en los intersticios de la trama: juega a romper (con éxito la mayor parte de las veces) las cronologías típicas del relato, ofrecer saltos en la trama que evidencian que se toma en serio lo de escribir con originalidad una obra que, por otra parte, precisaba de recursos novedosos, dado lo concluso del mismo asunto que la protagoniza. Se echa de menos, sin embargo, una mayor contención a la hora de haber presentado la novela, en el sentido de que se escapan descuidos ortográficos y estilísticos que serían fácilmente subsanables (y eso que la novela ya va por la segunda edición) si se hubiese contenido la quizá excesiva prisa a la hora de la publicación.