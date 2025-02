El MNCARS y nuestro presente

MARTÍN CARRASCO BADAJOZ. Sábado, 19 de marzo 2022, 11:54 Comenta Compartir

«El Reina Sofía no pretende ser un panteón de mujeres y hombres ilustres, sino ofrecer una herramienta para entender el presente y de dónde ... venimos», defiende Manuel Borja Villel, director del MNCARS. Bien mirado, en el Reina Sofía se despliega el tiempo que somos, la época en la que vivimos, envuelta por el punk ochentero, la Movida madrileña, el sida, la caída del Muro de Berlín, el feminismo, Sevilla'92, la ecología, el Prestige, el 15-M, la globalización, el atentado de las Torres Gemelas, los nuevos colonialismos, ... Porque no debemos olvidar que somos ciudadanos del siglo XXI, y por tanto consumidores de productos del siglo XXI, ya habrá tiempo de que caduquen... O no.

Temáticas. Por otro lado, creo que el debate que se ha abierto en torno a la nueva reordenación del MNCARS obedece –una vez más– a la compleja pregunta: «¿qué es arte hoy?». Y es que frente a una visión lineal de la Historia el MNCARS ha optado por el microrrelato como fórmula de presentación de su colección, donde los vacíos son menos evidentes. «La historia del arte moderno se hace como una sucesión de movimientos, como si estuviera en el aire, como si fuera algo abstracto», argumenta Borja Villel, «sin embargo, a través de diferentes microrrelatos comprobamos cómo las pequeñas historias en ocasiones se tensionan unas con otras». Vanguardias. Era de esperar que en el nuevo «relato de relatos» que es el Reina Sofía pusiera en la base de su discurso el importante papel que jugaron las vanguardias históricas en la conformación de la modernidad, con gran presencia del cine y la fotografía, además de las revistas como principal vía de promoción de las nuevas estéticas. Así, 'La Gaceta del Arte', editada en Tenerife por el crítico Westerdahl, o 'Documents', de Bataille, en la que colaboraron Masson, Miró o Picasso. Descubrimos con entusiasmo piezas de Klee, Blanchard, Maruja Mallo, Picabia, Buñuel, Dalí, Romero de Torres o Gris. Hay una sala dedicada a las míticas Galerías Dalmau, en Barcelona, donde se celebró una de las primeras exposiciones cubistas. Se pone de manifiesto que las vanguardias no están superadas, son el maná de donde proceden otras «modernidades». Vicente Escudero. Al lado del Guernica, una gran sala se abre al Flamenco. Todo un hallazgo. Así la fotografía del bailaor Vicente Escudero por Man Ray, que fue utilizada como reclamo de la magnífica exposición 'La noche española. Flamenco, vanguardia y cultura popular 1865-1936', y que pudimos disfrutar en este mismo Museo. No dejen de contemplar el documental 'Bailes primitivos flamencos', filmado en 1955 por Herbert Matter, en el que Escudero supo aunar flamenco y vanguardia; y entre los cuadros, 'Bailarina española' de Miró, 'La Guitarra' de Juan Gris, 'El gitano' de Robert Delaunay y 'Mujer con abanico' de Blanchard. Al fondo, parte del gran decorado que Alberto Sánchez hizo para 'La romería de los cornudos' (1933) de Lorca. Los márgenes. En el edificio Nouvel, en la planta 0, hay una muestra sobre lo que supuso la Documenta de Kassel 7, en 1982, comisariada por Rudi Fuchs, a partir de un arte «fuera de las guerras de estilo», con piezas de Bruce Nauman, Miriam Cahn y Barceló, Este con 'Desnudo subiendo unas escaleras', de 1981. Nos encontramos además con la pintura de los ochenta de Chillida, Tapies, Saura, José Guerrero, Esteban Vicente... Y en las salas tituladas 'Saludos a los nuevos puritanos' nos da la bienvenida la Movida madrileña, con carteles de los conciertos de Alaska y los Pegamoides, los afiches del Rock-Ola, Las Vulpes, Glutamato Ye-Yé, y la fotografía «generacional» de Miguel Trillo... Todo en el contexto del movimiento punk, la contracultura, el arte en las calles... Las fotos de Cindy Sherman; el grupo de artistas malagueños Agustín Parejo School y sus juegos irónicos con la iconografía de la URSS; el emocionante vídeo 'Carrying' en el que Pepe Espaliú, enfermo de sida, es portado por amigos... Latinoamérica, 15-M, 8 de Marzo... Avanzamos por lo que podríamos llamar un arte animado por «declaraciones de principios», fruto de los movimientos sociales. En una sala se rememora la exposición 'Principio Potosí', que celebraba allá por 2010 el bicentenario de la independencia de los países latinoamericanos. Proseguimos y nos detenemos frente a unas maquetas y fotografías de las ciudades de Valencia y Benidorm, que centran el debate arquitectónico de la época. Recordamos la Marea Negra y los restos del Prestige a partir de las fotografías de Allan Sekula, para adentrarnos en el 15-M hecho pancarta, la Puerta del Sol en mayo de 2011, sorteando carteles críticos contra el sistema, los desahucios, la crisis económica... «Comenzó –sugiere Borja Villel– una nueva voluntad que era social y colectiva: el sujeto ya no era ese sujeto individual, egoísta, narcisista, resentido, que se nos había promovido desde los años setenta. Ese sujeto neoliberal». Salinas. Por último, mi mirada reposa en 'La sal', de Carmen Laffón, ocho pequeños bajorrelieves de escayola, memoria de las montañas salinas en los entornos de Sanlúcar de Barrameda, el pueblo donde pintaba, y las «marinas» de la artista neoyorquina Joan Jonas (recuerdo su individual en el Thyssen), cerca de las mujeres saharauis de la extremeña Victoria Gil, de colores, además de compromiso.

