Militantes comunistas y Guerra Civil

A la casi inabarcable bibliografía existente sobre la Guerra Civil iniciada en España tras la sublevación militar de 1936 contra la República, ha venido a ... sumarse este muy documentado volumen, con originales aportaciones. Su autora, Lisa A. Kirschenbaum, enseña en la Universidad West Chester de Pensilvania y ha publicado numerosos estudios sobre la historia del comunismo. Especialista acreditada, para escribir este voluminoso libro, becada por el Instituto Kennan para Estudios Rusos Avanzados, ha investigado especialmente en el Archivo de Historia Sociopolítica del Estado Ruso, el Histórico Nacional de Madrid, el del Partido Comunista de España, los de los brigadistas de la Abraham Lincoln y los Nacionales de College Park y Maryland. Por supuesto, en los de otras instituciones con ricos fondos bibliotecarios, así como en numerosas hemerotecas.

Conviene, no obstante, adelantar que el propósito de la profesora Kirschenbaum no es tanto aportar nuevas luces sobre el conflicto que desangró la vieja «piel de toro» aquel trienio, auténtico ensayo de la II Guerra Mundial, a escala de los gobiernos implicados en la contienda. Aunque, lógicamente, no falte esa proyección estatal, lo que ha pretendido la autora es exponer cómo lo vivieron personas concretas, hombres y mujeres, que de forma voluntaria decidieron tomar parte en el reñidero español. Sin duda, reciben la atención máxima los soldados de las Brigadas Internacionales afiliados por entonces (muchos se separarían después) a los partidos comunistas de sus propios países. No pocos habían sido adoctrinados para ser auténticos bolcheviques y difundir la revolución a «toda la humanidad avanzada y progresista», según los parámetros correctos, en la famosa Escuela Lenin de Moscú, asuntos a los que se dedican los primeros capítulos.

La investigadora ha rastreado en multitud de documentos (dietarios, cartas, declaraciones, apuntes autobiográficos, entrevistas, artículos periodísticos, expedientes disciplinares) las impresiones que aquellos jóvenes idealistas fueron forjándose y que con tanta fuerza como duración los marcaron para toda la vida.

L. A. Kirschenbaum establece un denominador común: el arriesgado compromiso que condujo hasta la península a aquella juventud se fundaba en su sentimiento de solidaridad con los defensores de la II República, el odio al fascismo y el convencimiento de que aquí estaba jugándose una partida decisiva para el futuro de la Humanidad. Quienes sobrevivieron, se mostrarían siempre orgullosos de lo que hasta España los condujo, aunque al menos parte de los mismos irían descubriendo como los ideales por los que lucharon eran a menudo traicionados (cuando no llegaron a ser ellos mismos víctimas de las altas instancias que los animasen a venir).

Las circunstancias históricas hicieron coincidir al caudillo Franco con sus valedores Mussolini y Hitler, mientras en la URRS Stalin dirigía con mano de hierro el omnipotente Comintern y enconaba al máximo las persecuciones contra millones de rusos encausados en los ominosos 'procesos de Moscú'. Son los personajes que predominan en el contexto histórico de los «comunistas españoles» (nacionales, pero, sobre todo, extranjeros) aquí contemplados. La Pasionaria y la periodista Milly Bennett, como prototipos de unos y otros, son los que más páginas ocupan, entre una pléyade de compañeros. A todos los distinguiría, según sus propias, reiteradas confesiones que «en España vivieron sus ideales de forma más intensa, apasionada y plena que en ningún otro sitio» (pág 31). Ideales que habrían de sufrir embates tan rudos como supusieron el Pacto de No Agresión Nazi-Soviético o el terror stalinista, fenómenos ante los que irán situándose de distintos modos aquellos militantes, desde la rebeldía a los silencios cómplices. Aunque también tras la II Guerra Mundial, tanto en la Unión Soviética como en los Estados Unidos serían maltratados, por decirlo de forma suave (acusándosele a menudo de espías, traidores, trotkistas, subversivos... y bien se conoce lo que esto podía implicar), se multiplicarán testimonios como el del brigadista Morris Maken: pese a tantas decepciones posteriores, «España y las circunstancias y hechos que la rodean siempre serán muy importantes y valiosos para mí, por ser las mejores experiencias de mi vida» (pág. 321).