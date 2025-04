Miguel Ángel Cardenal: «Las pequeñas historias individuales nos definen»

En la exposición individual que pueden disfrutar en la sala Europa, el joven artista Miguel Ángel Cardenal (Badajoz, 1989) ofrece un elaborado discurso sobre la ' ... construcción' de la memoria.

–Quiero centrarme en la expresión «Hacer de memoria».

–El nombre del proyecto surge a raíz de la frase «Hacer memoria», que implica el hecho de pensar o recordar el pasado, pero como una acción puramente mental. Sin embargo, «hacer de memoria» connota no solo el hecho de pensar en sí mismo, sino también el hecho de hacer usando la memoria como base para crear, en este caso objetos físicos fundamentados en el recuerdo como punto de partida.

–De algún modo aborda su «construcción».

–Sí, en un conjunto de piezas que se cimentan en los lenguajes visuales de la memoria colectiva, en el contexto de lo nostálgico y la intrahistoria. Nace a fines de 2019, como necesidad de reunir los planteamientos que ya llevaba trabajando desde hacía un año, y hasta ahora.

–¿A qué se refiere con «intrahistoria colectiva»?

–Porque en los márgenes de la historia general y colectiva están las pequeñas historias individuales que nos definen. Por ejemplo, en la pieza 'Recuerdos en un corcho' uso el propio corcho como material y a su vez se fundamenta en este concepto. Intrahistoria son todas aquellas fotos, textos y recuerdos que colgaban del panel de corcho de nuestras habitaciones, y además el propio corcho que las contiene.

–El montaje es excelente, acorde con los contenidos.

–Las obras reflejan estéticas de objetos, juguetes o herramientas con un lenguaje que parte desde las formas y los colores básicos, buscando la sencillez compositiva como base fundamental para encontrar un lenguaje con el que comunicarme con todo tipo de público de manera directa.

–Un aspecto clave es lo objetual.

–Son piezas que andan en esa fina línea que divide la pintura y la escultura, pero en otros casos las propias piezas adquieren una apariencia de objetos, útiles o herramientas. Normalmente los llamo «objetos», ya que la propia obra tiene algún tipo de utilidad durante el proceso creativo, y esa característica me hace valorarlos como un útil. Las piezas proponen que sean intervenidas por ser en gran parte móviles, cambiantes, y que permiten ser manipuladas ofreciendo un abanico muy amplio de posibilidades.

–Habla de «trampantojos».

–Sí, por ejemplo la obra 'Paper Sketch' simula una pizarra de dibujo inspirada en la clásica 'Telesketch', que solo permitía dibujar en líneas horizontales y verticales. Bajo esta característica acompañan a la obra una serie de 46 dibujos de cera que representan formas básicas y que están realizados en su mayoría por trazos horizontales y verticales. Al acompañar al objeto con esta serie de dibujos se intuye que todos se han realizado con dicha máquina, pero realmente no es así. Al final lo que me interesa es la idea de que en ese objeto podría delegar mi proceso de trabajo y no es relevante que así suceda. Pero su funcionalidad me permite engañar al espectador y hacerle creer que ese objeto tiene utilidad.

–Es interesante el uso de lo aleatorio, de las múltiples e infinitas posibilidades que pueden derivarse.

–La idea de mutabilidad se repite constantemente. Las piezas surgen bajo planteamientos de mutabilidad y posibilidad de cambio. Por ejemplo, la instalación 'Pixel Game Construction' se compone de una caja de juego con fichas cuadradas para realizar arquitecturas, un conjunto de 6 piezas que hacen referencia a arquitecturas y esculturas de diferentes momentos de la historia del arte y dos cuadros bidimensionales en la pared. Pero la idea principal no es el número cerrado de 8 piezas para esa instalación, sino las posibilidades infinitas que tiene la caja de juegos.

–Por otro lado, está la idea de control.

–El control me tranquiliza. Más allá de una estética afable se esconde un refugio en mi propio trabajo para descansar de la ansiedad y la rapidez de los días. Esto podemos verlo en la pincelada siempre en una dirección, en las anotaciones de medida de los formatos, en las cuadrículas de medida o en las herramientas para controlar y delegar funciones.

–En este mismo sentido, la pieza 'No me salen los números para...'

–En este caso las posibilidades surgen al no jugarlo de manera correcta y hacer uniones de manera aleatoria. Con este planteamiento este juego gráfico se transforma en un bucle infinito de posibilidades compositivas. A su vez es una crítica social a la precariedad, pues sus títulos y la imagen representada (una casa, un coche y comida) habla de mi propia situación personal: 'No me salen los números para...', haciendo alusión a las dificultades económicas por las que pasamos los artistas.

–Luego están sus cajas.

–El momento de desembalar o abrir la caja de un artículo nuevo es un hecho muy íntimo entre objeto y persona que te permite descubrir, sorprenderte y disfrutar del objeto, estas características son las que intento proyectar en mi trabajo.

–La plasticidad, por último, se deriva de la recuperación del deshecho, del retal, así pigmentos, papeles arrugados... que luego interviene.

–Parto de la idea de mirar atrás, de andar lo andado... En esta idea no solo se posiciona lo conceptual del proyecto, es decir, trabajar sobre la idea de la memoria colectiva, sino también posicionarlo en el acto de crear. Volver sobre tus pasos en el espacio temporal en el que se crea la obra me hace descubrir elementos que no tenía concebidos como obras finales en sí mismas, pero tras un proceso de recuperación y asimilación se convierten en piezas que no solo funcionan por ellas mismas, sino que también refuerzan el sentido de la idea principal.