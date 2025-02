México cerca (II)

ENRIQUE GARCÍA FUENTES Sábado, 1 de octubre 2022, 12:16 Comenta Compartir

No quiero dejar pasar la oportunidad de referirme al poemario y autor que obtuvieron el 'Centrifugados/Pueblo de San Gil' en la IV Edición, la ... anterior, y que ha sido publicado este 2022; me estoy refiriendo al mexicano Fabricio Gutiérrez y a este interesante y sorprendente 'Rastrillar la zona'. Un texto del que lo mínimo que se puede decir en su favor es que no se parece a nada que hayamos leído y que ofrece una visión muy sugerente de (eso sí) cuestiones y asuntos que la poesía a lo largo de la Historia, ha desarrollado cumplidamente. Nuestra referencia de hoy hay que agradecérsela, una vez más, al infatigable José María Cumbreño, poeta y editor extremeño y «alma mater» del todo el proyecto de 'Centrifugados' y de las deliciosas «ediciones liliputienses» que nos permiten acceder a tan insólita entrega. El hecho de que Fabricio Gutiérrez sea mexicano me sirve, además, para enlazar con mi escrito anterior en el que me hacía eco de la esperanzadora casualidad de que dos autores de allá obtengan premios y publiquen en nuestra región. Fabricio Gutiérrez nació en 1985 en Ciudad de México y cuenta ya con una sólida trayectoria poética anterior. No quiero dejar sin constancia, aparte, la admiración por la pequeña pedanía placentina de San Gil, que con perseverancia e ilusión sigue apoyando la iniciativa poética.

En una primera lectura, 'Rastrillar la zona puede antojársenos un libro variopinto', acaso desestructurado. Una cincuentena larga de poemas que no se acogen a la habitual división en partes que los dote de una ordenación evidente. Pero ocurre justo al contrario: aquí (y es una tentación que puede ser muy efectiva) debemos acercarnos a su lectura como si se tratara de un «continuum», y más que como en una novela, como ante una sucesión de imágenes de un filme surrealista, evocador, atrevido y enormemente sugerente. Dejándonos arrastrar por su personalísimo ritmo será como descubramos que en realidad lo vertebra una unidad sentimental en torno a la familia, vista desde una perspectiva tan original como abiertamente fascinante. La voz, siempre cálida, que se despliega ante nosotros descubre, por medio de imágenes, a veces inquietantes, pero nunca abiertamente violentas, el particular entramado de las relaciones familiares y los sentimientos en torno a ellas. Rastrillar la zona FABRICIO GUTIÉRREZ Editorial: Ediciones Liliputienses. 80 páginas. Precio: 9 euros Tan chocantes llegan a resultarnos algunas imágenes (tan originales en puridad) que no podemos sino caer hechizados ante el asombro que nos provocan: «No tengo problema en llamar caballo a mi padre, / él sabe que lo quiero mucho. /.../ El verdadero problema sería llamar a las cosas por su verdadero nombre (...) Voy a llamar a mi madre hierba fin / donde mi padre se recuesta»; «Nada como contemplar peces antes de dormir. / El sueño tendrá algo de movimiento y transparencia». Si aceptamos que este es un largo poema alegórico donde los sentimientos se muestran de una manera tangencial, admitiremos entonces la diversidad temática que en él cabe, pero tensando la línea argumental para enriquecerla, no para ocultarla, ni mucho menos depreciarla; los temas de siempre: la muerte, hermosa: «Mientras, las demás mujeres de la casa flotan en la bañera / con la misma quietud de los ahogados» o juguetonamente trivializada: «Nadie ve morir animales pequeños / porque mueren cuando uno está distraído / haciendo cosas. Tomando una pastilla para el sueño / o mordiendo una fruta». El amor, por supuesto: «Estoy seguro de que me miras cuando duermo. (...) Cuando despierto, / llevas tu mano a ese lado del pecho / para estar segura de que sigo ahí». Metafísica cercana: «Un pensamiento no es un hombre, / pero el hombre es el pensamiento de alguien. / La idea de hombre es la disciplina de la invisibilidad. / Por eso este hombre que camina a tu lado / es la impresión de que no hay nadie». Y, por supuesto, la necesidad (y los límites) de la literatura: su consuelo y su potencia: «Un poema no es un lugar / pero tiene lugares. (...) ¿Para qué escribir un poema? / Para ir al bosque y decirles padre / a las hojas que están cayendo». No me digan que no les sorprende este que uso de colofón: «Cada vez que me voy a la cama / llevo una piedra pequeña conmigo, / la sostengo fuertemente en una mano / y cierro los ojos, / sé que estoy dormido si la piedra cambia de mano». Rastrillen en su abundancia; encontrarán a pares tanto consuelo como belleza.

