Memoria y conocimiento: las colecciones'Estudio' y 'Rescate' de la Editora Regional

La colección 'Estudio' y la 'Serie Rescate' son dos de las líneas editoriales más consolidadas de la Editora Regional de Extremadura. Cuatro de sus títulos más recientes ilustran perfectamente la labor que ambas colecciones vienen desarrollando: recuperar, preservar y difundir el patrimonio cultural e intelectual de Extremadura.

Estudio: un catálogo de referencia

La colección 'Estudio' se ha convertido, con los años, en una biblioteca de referencia imprescindible para conocer la historia, la literatura, el pensamiento y la cultura de Extremadura. Con más de ochenta títulos publicados, esta colección abarca grandes ámbitos temáticos: historia medieval y moderna, literatura del Siglo de Oro, pensamiento filosófico y científico, historia de la educación, Guerra Civil y exilio republicano.

Una de las últimas incorporaciones a este catálogo es 'Miguel de Unamuno y Manuel Castillo: entre la Universidad de Salamanca y el Instituto General y Técnico de Cáceres (1899-1916)', de Tirso Bañeza Domínguez. Podría considerarse que este trabajo recoge el fruto de una investigación en el campo de la historia de la educación, pero esa valoración, sin ser errónea, resultaría limitada. El libro arroja luz sobre un aspecto escasamente abordado en la muy estudiada figura de Unamuno: su actuación rectoral no en cuanto a su Universidad (bastante estudiada y conocida), sino en relación con los institutos que, perteneciendo al distrito de la Universidad de Salamanca, estaban también bajo su dirección y gestión.

Además, en el texto afloran las relaciones entre los dos nombres propios de su título, y sus páginas se convierten en un vasto fresco de nombres propios, contiendas e instituciones docentes como la universidad salmantina y el Instituto General y Técnico cacereño. Una obra que se suma a otros estudios de la colección sobre figuras clave como Arias Montano, Juan Meléndez Valdés, Carolina Coronado, Gabriel y Galán, Espronceda o José Álvarez Guerra, entre muchos otros.

Setenta voces rescatadas

Por su parte, la 'Serie Rescate' cumple una función distinta pero complementaria: recuperar textos y autores que, por diversas razones, quedaron en el olvido o no tuvieron la difusión que merecían. Con setenta títulos publicados, esta colección ha devuelto a la luz un patrimonio literario y cultural extraordinario. Desde la poesía completa de Carolina Coronado hasta los cuentos extremeños de Marciano Curiel Merchán, pasando por la trilogía 'La forja de un rebelde' de Arturo Barea, las crónicas de viaje de Maurice Legendre sobre Las Hurdes, o la obra poética de autoras como Catalina Clara Ramírez de Guzmán o Florbela Espanca.

Los tres últimos títulos que se han incorporado a esta serie son buena muestra de esta labor. 'Viaje a Filipinas (1935-1936). Artículos y epigramas', de Enrique Díez-Canedo, rescata los textos que el poeta y crítico badajocense escribió durante su misión cultural en Filipinas, enviado por la Junta de Cultura de la República española. Del viaje escribió una serie de artículos para el periódico El Sol bajo el título 'Notas de viaje' que, junto con una docena de epigramas compuestos durante la larga travesía, pensó publicar eventualmente en un libro que nunca llegó a ver la luz.

Como homenaje en el ochenta aniversario de su fallecimiento, estos textos se dan a conocer tal como él los dejara preparados en una libreta donde guardó los artículos publicados en El Sol de Madrid y La Nación de Buenos Aires. Las 'Notas de viaje' son testimonio vivo de una experiencia viajera, turística y cultural en una coyuntura por demás interesante. La imaginación y el estilo de Díez-Canedo cautivan por la manera en que entreteje tópicos de una visión legendaria de Oriente con información recogida en el viaje mismo: de sus interlocutores, de la lectura de los periódicos, de la gente de la calle, de los guías. Algo de testimonio histórico tienen ya estas páginas escritas sobre la marcha por un literato y a la vez viajero y observador atento. Su nieta, Aurora Díez-Canedo F., ha recopilado y anotado meticulosamente esta edición, ofreciendo un valioso contexto sobre las observaciones y experiencias de su abuelo durante un momento crucial en la historia de Filipinas y de España.

'Obra poética', de Manuel Gómez Sánchez, es otro rescate fundamental. Este poeta de Madroñera, nacido en 1900 y fusilado en Conquista de la Sierra en agosto de 1936, permaneció absolutamente desconocido para el público lector. Su obra ha estado oculta y custodiada por su familia durante más de ochenta años.

Las hermanas Pilar y María Luisa Montero Curiel, profesoras de Filología Hispánica en la Universidad de Extremadura, han conseguido organizar un conjunto amplio de textos y redactar un extenso estudio introductorio que pone en valor el gran legado de este poeta. La edición reconstruye la biografía del poeta en cuatro etapas. La primera transcurre en Madroñera, donde vivió hasta los 22 años y escribió poemas autobiográficos sobre su familia: su padre, pastor de ovejas que murió de forma trágica cuando Manuel tenía once meses, y su madre, que trabajó como nodriza. La segunda etapa es su estancia en Madrid buscando trabajo, documentada en cartas casi diarias a su hermano Dámaso en las que critica y a la vez se fascina con la ciudad. Tras su regreso a Madroñera consigue trabajo como dependiente de una tienda. Allí se enamora de quien será su mujer y musa, Rita Loro, y comienza su etapa de poesía amorosa. Finalmente se traslada a Trujillo, se casa y gestiona con éxito una tienda de ultramarinos cuya publicidad también escribe en verso. En esta localidad desarrolla la mayor parte de su producción artística, vive las ideas republicanas con intensidad y escribe una poesía más comprometida y madura.

Su poesía, profundamente arraigada en su tierra y sus vivencias, refleja el amor por lo propio y la preocupación por las injusticias sociales. Sus versos, cercanos en estilo a la Generación del 98 y al Modernismo, retratan un espíritu profundo e inquieto y un amor incondicional por la vida. La obra pretende hacer justicia a su memoria y recuperar una voz que, aunque silenciada durante décadas, resurge ahora para enriquecer el patrimonio literario de Extremadura.

Cierra estos títulos 'El cuaderno de hule negro (Relatos)', de Fernando Tomás Pérez González, con edición de su hijo Fernando Pérez Fernández. Este es un libro que recoge los materiales de la infancia, las narraciones orales del mundo rural, los nombres de los sitios, del pasado, las genealogías, las diferencias de clase, la nostalgia, la justicia, los afectos. Textos que durante muchos años escribió ese hombre que fue Fernando Tomás, clásico, ilustrado y sentimental, y que durante una década dirigió la propia Editora Regional de Extremadura.

Ahora, cuando se han cumplido dos décadas de su temprana muerte, estos relatos han visto la luz para que todos aquellos que los lean descubran a un escritor valioso, tan sagaz observador como suavemente anacrónico, con un estilo que tal vez por ello conserva su vigencia. El rescate de estos textos, realizado por su hijo, tiene un valor especial: devuelve la voz literaria de quien dedicó años a dar voz a otros autores desde la dirección de esta misma editorial.

Preservar identidad

Estas cuatro obras ejemplifican el trabajo que la Editora Regional viene desarrollando desde hace años. La colección Estudio aporta investigaciones rigurosas que profundizan en aspectos históricos, culturales y educativos de Extremadura. La 'Serie Rescate' recupera voces, textos y autores que merecen ser conocidos. Ambas colecciones comparten una función esencial: construir memoria. Sin estas iniciativas editoriales, figuras como Manuel Gómez Sánchez seguirían siendo desconocidas para las nuevas generaciones. Sin trabajos como el de Tirso Bañeza, aspectos relevantes de nuestra historia educativa permanecerían en la sombra. Sin el rescate de los textos de Díez-Canedo o de Fernando Tomás Pérez, parte de nuestro patrimonio literario se habría perdido definitivamente.

Entre los más de ciento cincuenta títulos que suman ambas colecciones se dibuja el mapa cultural completo de Extremadura. Desde los cuentos extremeños de Marciano Curiel Merchán hasta el pensamiento de Arias Montano; desde la poesía completa de Carolina Coronado hasta los estudios sobre la Guerra de la Independencia; desde las crónicas de viaje de Maurice Legendre sobre Las Hurdes hasta las investigaciones sobre el exilio republicano en México; desde el folklore y los juegos infantiles hasta la arquitectura escénica.

La Editora Regional no solo publica libros. Preserva identidad, rescata voces silenciadas, dignifica el trabajo intelectual de quienes dedicaron sus vidas a pensar, escribir y transmitir conocimiento sobre esta tierra. Estudio y Rescate son dos colecciones que demuestran que la cultura no se construye solo mirando hacia adelante, sino también recuperando lo que quedó atrás. Porque solo conociendo de dónde venimos podemos entender quiénes somos.

