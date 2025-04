Medardo Rosso, Gordillo, Tàpies... en el otoño artístico

Promete la nueva temporada artística. Interesante –a priori– la muestra 'Antes de América. Fuentes originarias en la cultura moderna', en la Fundación Juan March a ... partir del 6 de octubre. Y nada menos que Medardo Rosso (1858-1928) en la sala Recoletos de Mapfre (22 de septiembre). Tiene que ser magnífica, no en vano, para la crítica, es uno de los pioneros de la escultura moderna, conocido por sus obras de individuos humildes y marginales, con el pretexto de captar las distintas condiciones del ser humano –la alegría, la tristeza o el desamparo–, lo que le llevó a trabajar en distintas variaciones de un mismo personaje. En esta misma sala disfrutaremos con 'Los veranos de Sorolla', a través del tema más popular de su carrera: las escenas de playa; y 'Documento-monumento', del fotógrafo francés Mathieu Pernot (Fréjus, Francia, 1970), uno de los autores más destacados del panorama actual de la fotografía.

Picasso. El Museo Thyssen ha puesto el acento –nunca está de más– en lo femenino... Me refiero a la exposición 'Maestras antiguas y modernas', comisariada por Rocío de la Villa, con casi un centenar de piezas –entre pinturas, esculturas, obras sobre papel y textiles– de Artemisia Gentileschi, Angelica Kauffman, Clara Peeters, Rosa Bonheur, Mary Cassatt, Berthe Morisot, María Blanchard, Natalia Goncharova, Sonia Delaunay o Maruja Mallo. Pese al sistema patriarcal, se pone en evidencia cómo estas artistas abordaron cuestiones candentes en su época, tomaron posición y aportaron nuevas iconografías y miradas alternativas. En este mismo museo disfrutaremos de 'Picasso. Lo sagrado y lo profano' (se inaugura el 4 de octubre), una muestra en la que Picasso «vampiriza» y reinterpreta obras del pasado, dialogando con pinturas de El Greco, Rubens, Zurbarán, Van der Hamen, Delacroix, una escultura de Pedro de Mena y grabados de Goya.

'De la no conformidad', Tàpies... No lejos del Thyssen, en el Reina Sofía, Picasso será también uno de los protagonistas de la nueva programación expositiva. El 15 de noviembre se inaugura 'Picasso 1906. La gran transformación', cuyo discurso tiene que ver con la primera aportación del artista malagueño a la definición del «arte moderno». Con apenas 25 años, en 1906, Picasso ya es un artista maduro en sus criterios estéticos, desarrollando su trabajo en tres registros: el cuerpo, la forma y la interculturalidad. Otra exposición de interés es la titulada 'De la no conformidad', dedicada al artista estadounidense y de familia lituana Ben Shah (Kaunas, 1898-Nueva York, 1969), que escribió On Nonconformity, una de las seis conferencias dictadas en la Universidad de Harvard. En ese texto sostenía que «la no conformidad» es una condición indispensable no solo para la producción artística, sino para todo cambio social de importancia. Este pensamiento atraviesa la obra de Shahn, quien a lo largo de cuatro décadas trató asuntos como el desempleo, la discriminación, los totalitarismos, el militarismo o la amenaza a la libertad de expresión. Seguimos en el Reina Sofía, donde el 27 septiembre se inaugura 'Llámalo de otra manera. Something Else Press, Inc. (1963-1974)', centrada en los libros, proyectos y actividades que desarrolló Something Else Press, la casa editorial creada por Dick Higgins. Se analiza, además, el concepto de «intermedia», una noción teórica que el editor readaptó para definir las formas heterogéneas que desafiaban todas las categorías y encajaban en la matriz «something else». Y ya avanzado el 2024, en febrero, una antológica sobre Tàpies, comisariada por Manuel Borja Villel, con motivo de los 100 años del nacimiento del artista.

Gordillo, Middel... En esta selección expositiva no puedo olvidar 'Dime quién eres Yo', de Luis Gordillo, en la Sala Alcalá 31, que aborda los últimos veinte años del pintor sevillano; y en la Sala Canal de Isabel II la muestra 'Cartas al director', de la fotógrafa Cristina de Middel, y su mirada sobre los temas fundamentales de la prensa tradicional: la guerra, la violencia y las migraciones. Lo dicho, un otoño artístico que promete.