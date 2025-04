'The Measure: Las cuerdas del destino'

Sábado, 18 de febrero 2023, 12:09 Comenta Compartir

Fascinante e inspiradora, 'The Measure: Las cuerdas del destino' es una historia arrolladora, ambiciosa y estimulante, sobre la familia, la amistad, la esperanza y el ... destino que nos anima a vivir la vida en toda su plenitud. Desde los umbrales de las puertas de los suburbios hasta las jaimas del desierto, personas de todos los continentes reciben la misma caja. En un instante, el mundo se sumerge en un caos absoluto. ¿De dónde proceden esas cajas? ¿Qué significan? ¿Lo que prometen es cierto? La novela traza el amanecer de este nuevo mundo a través de personajes cuyas decisiones y destinos se entretejen unos con otros: mejores amigos cuyos sueños quedan ligados para siempre, amigos por correspondencia que se refugian en lo desconocido, una pareja que no imaginaba tener que apresurarse, un médico que no puede salvarse a sí mismo y un político cuya caja se convierte en el polvorín que lo cambia todo.

'The Measure: Las cuerdas del destino' Nikki Erlick Editorial:Umbriel 416 páginas Precio: 20 euros

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión