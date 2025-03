MDF24, Rediseñar el mundo

Carabanchel está de moda. El hotel Thompson Madrid se suma a Madrid Design Festival con piezas de Fun Furniture For Friends, Isidro Blasco, Iria Martínez ... y María Mallo, realizadas para ser expuestas en sus ventanas. Una experiencia nueva para sus huéspedes y un interesante reclamo para que visitemos unos de los barrios periféricos de Madrid al alza, gracias a la creatividad de los nuevos espacios de arte y estudios de diseño.

Sillas. Sostiene Miguel Milá (Barcelona, 1931) que «en los buenos diseños se produce un punto de encuentro entre forma, diseño, material y economía que te indica que solo podría ser así». Muchas de sus piezas –sobrias y funcionales– como la silla Salvador, la mesa Altar recientemente editada por Kettal o sus lámparas más famosas por Santa&Cole, pueden contemplarse en la sala Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa, en la muestra 'Miguel Milá, Diseñador (pre)industrial'. En este mismo espacio se presenta 'Sillas: iconos del diseño moderno', de la Colección Alexander von Vegesack, con todos los grandes del diseño: Michael Thonet, Marcel Breuer, Charlotte Perriand, Verner Panton, Gaetano Pesce, Charles y Ray Eames, Joris Laarman, Philippe Starck… Y como proyecto invitado en esta séptima edición de MDF24 una exposición de objetos artesanales realizados por diseñadores de Castilla-La Mancha.

Diseño nacional. Por otro lado, en la Central de Diseño de Matadero Madrid recala la exposición itinerante 'From Spain With Design: identidad y territorio', que acoge más de un centenar de obras de profesionales de diversas comunidades, haciendo una especial incidencia en el diseño madrileño. Además, la Casa de México presenta la instalación textil 'Tzicurri: ojos de Dios. Cosmovisión Wixárica', y en el Museo Nacional de Artes Decorativas se exhibe 'Al bies. Las artistas y el diseño en la vanguardia española', con obras de Pitti Bartolozzi, Delhy Tejero, Victorina Durán o Marisa Roësset. Por lo demás, la muestra 'Escultura tímida', en el Museo del Traje, reflexiona sobre qué es la joyería moderna y su trascendencia dentro de la moda española.

Madrid Design Festival 24 Organiza: La Fábrica.Director: Álvaro Matías.Fecha: Hasta el 31 de marzo.

OFF. Finalizamos nuestra selección de propuestas de diseño con la sección OFF de MDF, en la que se da cita el arte textil de Amparo de la Sota en Tiempos Modernos, con 'El hechizo de no saber', una muestra de tejidos pictóricos bordados a mano llenos de signos, letras, mapas y escritura. Dentro también del OFF el diseñador Jorge Vela expone sus lámparas Cromáticas en Tocamadera Design Store, y Gus&Flowers muestra Larga vida a las flores con las teteras artesanales de Pilar González.