María Ruiz Campins, Hilario Bravo, y Yann Leto, tres artistas en Badajoz

Nos detenemos en esta ocasión en Badajoz, para visitar en el Museo de Bellas Artes la muestra 'La emoción de la razón creadora' (hasta el ... 15 enero) de María Ruiz Campins (Palma de Mallorca, 1940). Dos bellísimos cuadros en la primera sala –'Casas' y 'Roma', de 1970– nos trasladan a Italia, con sus colores arenosos, sienas, ocres, tierras... justo al lado de una figuración ternurista, representada en 'Campesina' y 'Símbolo de nuestra tierra', ambos de 1976.

Lírica interior. Avanzamos a la década de los 80 –tan fructífera, y donde Ruiz Campins ya encuentra su sello–, y nos dejamos envolver por las atmósferas de los grandes formatos de la serie 'Espacio y Color', este último se despliega a la manera cezanniana –afacetada–, de anchas pinceladas, de ahí que funcione por sí mismo, construyendo un universo lírico de abstracciones irisadas, transparencias, leves pliegues, arrastres, veladuras... que se desborda en sus maravillosas ceras, como 'Concreción espacial', 'Definición espacial' y 'Surgir espacial', de 1982. 'Como sugeridora –escribe Antonio Franco– de los efectos que trata, la composición aligera de rigor constructivo, procurando la fluidez y evanescencia de esos fondos marinos, transposición, en realidad, de una profundidad y una lírica interior».

Sinestesia. Subimos a la segunda planta y de nuevo las ceras –esplendorosas– de la serie 'Bandas atmosféricas', que inundan de luminosidad el espacio, este compartido con 'Fases del jardín', que en palabras de la propia artista «son las fases de la vida. Nacemos, crecemos, morimos. Las flores vuelan, el viento las traslada... ¿Hacia dónde van? Danzan en el jardín. Mariposas blancas. Blancas flores». Me encuentro en 2002, para «contemplar» los 'Sonidos' y sus ecos, el ritmo de los colores, no en vano Ruiz Campins estudió música, por eso sus obras –parafraseando a Delaunay– tienen mucho de «frases coloreadas», dando vida a la superficie de la tela «con una especie de compases cadenciosos, encadenados, superpuestos en movimientos de masas coloreadas».

Inquietudes. Yo creo que María Ruiz Campins es conocedora del medio artístico, véanse sus estancias en Roma, becada por la Fundación Juan March, o su carteo con E. Asins o J M Iglesias. Son reveladoras además sus visitas al Museo de Arte Abstracto de Cuenca, o viajar a Milán para ver una muestra de Fontana, en compañía del también artista Alberto Rotili, su marido. Yo mismo fui con ella, en su coche rojo, al Museo Vostell, a una exposición de Yoko Ono, o a La Cinoja, de su buena amiga Pilar Molinos, para presentar 'Otros muros'. Inquietudes, al menos, en el difícil contexto extremeño.

Chamán. Por otro lado, en el Meiac, nos adentramos en la muestra 'Diario de un chamán' (hasta el 6 de diciembre) de Hilario Bravo (Cáceres, 1955), que celebra el 50 aniversario de su primera exposición. Nos recibe un 'Proceloso mar'(2000), para dar paso a la primera sala, titulada 'La existencia', que se abre con el portentoso dibujo sobre tela 'Útero, II' (1986), donde se aprecia buena parte del imaginario de Bravo, con resonancias bien digeridas del povera italiano, un ¿movimiento? al que le queda muy bien cumplir años. En esta misma sala disfrutamos de los dibujos 'Paula y Alejandro' (1992, 1995), y mi cabeza quiere recordar a Bourgeois; acompañados de otros buenos dibujos –'Semillas' (1985) y 'Dolmen' (1988)–, en los que irrumpe la cera, culminando con un rotundo 'Paisaje interior (Triángulo)' (1991).

Objetos vividos... Seguimos 'Los trayectos', y nos embadurnamos de ceniza en 'Olivo/olvido' (1995), y de parafina, en 'Pierna y corazón' (1989) y 'Diana' (1989), para detenernos en un «esteticista» 'Giardino malinconico. Villa Adriana' (1996). Y otra vez las cenizas –¡qué primigenias!– en un delicado 'Sueño' (1995) que se despliega en 'Las estancias', donde asoman unas 'Intersecciones' (1972) que son vida cosida, porque los objetos en Hilario Bravo son capas y capas de existencia vivida. No falta un sancta sanctorum para recogernos en lo mistérico: 'Fenestra', 'Domus lucis II', 'Septengemina fenestra', de 1996, y cerramos este «círculo» con el 'Ciclo de la muerte', con unas maravillosas y totémicas cerámicas.

Lucha. Finalizamos con la exposición 'The Round #3' (hasta el 6 de diciembre), de Yann Leto (Burdeos, 1979), organizada por Arteria en la iglesia de Santa Catalina, transformada en un enorme ring presidido por 'La lutte' (2018).

Caricatura. A partir de un mensaje claro, directo, rotundo... –porque el mundo tiene mucho de lucha– asistimos al combate. Nos lo recuerdan unos cabezudos que desde lo alto del coro del templo no pierden detalle. Me siento observado. Tienen un aire de máscara carnavalesca, de masa vigilante, grotesca, a lo Ensor... Luego, a nuestro alrededor, se suma el público de otros cuadros, que funcionan como enormes pancartas. No puede faltar en este combate que organiza nuestras vidas los estereotipos, como el Capitalismo, este representado por un tipo alto, malencarado, con las manos en los bolsillos, un limpiabotas sin rostro y un individuo comiendo un perrito caliente. Hay referencias al underground, al cómic más insurrecto, a las derivas del expresionismo, y también a grandes, como Immerdorf...