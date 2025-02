La marca como identidad de diseño

El arquitecto Alberto Ponis (Nervi, Génova, 1933) protagoniza el último número de la revista El Croquis. Ponis es reconocido por sus proyectos en la costa ... norte de Cerdeña, desde su llegada a la isla quedó fascinado por la belleza de la naturaleza, fijando su atención en el stazzo, construcción vernácula rural típica de la zona, compuesta por una o varias celdas cúbicas sencillas y tejados a dos aguas, convirtiéndose en el prototipo esencial a partir del cual diseñó muchas de sus casas. Es interesante su personal teoría arquitectónica recogida en el artículo ‘Apuntes sobre arquitectura’, a partir de ejemplos, así el concepto de ‘Plantas’ para sus stazzi, ‘Impronta’ en sus Maisonettes (Punta Sardegna, 1969), ‘Esencia’ en Casa Hartley (Costa Paradiso, 1970), ‘Mobiliario de mampostería’ en Casa Altura (Punta Sardegna, 1963), ‘Ramificaciones’ en Locatelli House (Costa Paradiso, 1975), ‘Habitaciones al aire libre’ en Casa Villa (La Maddalena, 2006), ‘Adherencia’ en Casa Schachter (Costa Paradiso, 1996), ‘Transversalidad complementaria’ en Casa Gostner (Costa Paradiso, 1998), ‘Atrincheramiento’ en Casa Scalesciani (Costa Paradiso, 1977), ‘Anclaje’ en Casa Scalesciani (Costa Paradiso, 1977), ‘Roca pivote’ en Casa Schachter (Costa Paradiso, 1996), ‘Telaraña’ en Casa Ivan Bortolotti (Costa Paradiso, 1994), ‘Amalgama’ en Casa Cirillo (Costa Paradiso, 1992), ‘Vistas cruzadas’ en Casa Cirillo (Costa Paradiso, 1992), ‘Injerto’ en Casa Service (Maratea, 1968), ‘Proximidad’ en Casa Gostner (Costa Paradiso, 1998), ‘Ventanas’ en Casa Gostner (Costa Paradiso, 1998), ‘Nichos’ en Casa Trevisan (Costa Paradiso, 1971), ‘Raíces’ en Casa Bak (Punta Sardegna, 1968) y ‘Un Brancusi natural’ en Casa Dotoli (Costa Paradiso, 1972).

The Face. el monográfico de la revista Experimenta tiene que ver, en esta ocasión, con el «diseño como marca», que en palabras de Marcelo Ghio, «hay que entender no solo como una herramienta estética o funcional, sino como un factor clave en la creación de valor para las sociedades. Esta creciente presencia (…) ha ayudado a instalar el «concepto diseño» como una forma de pensar, ser y hacer que proporciona valor a cualquier actividad que lo involucre en cada etapa de su desarrollo». En la sección ‘Mobiliario’ nos adentramos en el diseño italiano de García Cumini; y Daniela Quintana, en su artículo ‘Cuando el diseño deja marca’, charla con los componentes del estudio argentino InPlace, que vincula el diseño gráfico con la arquitectura y los espacios. Otros artículos de interés son el firmado por Luján Cambariere, que recorre la ruta de la ‘Marca Diseño Berlinés’, y la entrevista con Juli Capella, un profesional del diseño, con una amplia trayectoria como diseñador además de divulgador, de él son los libros ‘Nuevo diseño español’ (1991), ‘Arquitecturas diminutas’ (2000), ‘Coco, copias y coincidencias’ (2003) o ‘Made in Spain. 101 iconos del diseño español’ (2008). Por último, Felipe Taborda analiza en el texto ‘En constante evolución’, la obra contemporánea de Neville Brody, creador de la innovadora revista londinense The Face, mítica no sólo por el contenido editorial sino también por su revolucionario diseño gráfico, convirtiéndose en uno de los lenguajes de los años 80 en términos de diseño. «Cuando –afirma Brody– me estaba desarrollando como diseñador, la experimentación era absolutamente fundamental para mí. Con frecuencia trabajaba 16 o 20 horas al día, de las cuales solo una cierta cantidad de horas se dedicaba a realizar el trabajo del cliente. El resto era experimentar, explorar y probar cosas que fallaban».