Manuel Vilas o la novela de amor y lujo

El éxito de la novela rosa en la España de los años 40 y 50 se cimentó sobre una sangrante paradoja: sus más fervientes consumidoras ... eran mujeres de escasos medios pese a que uno de los infalibles ingredientes de ese género narrativo fuera el de la pertenencia del galán a una clase alta, que lo convertía en un objeto de deseo inalcanzable. ¿Cabe una reedición del éxito de esa paradoja en la deprimida España actual de la resaca de la recesión de 2008, de la post pandemia, los efectos económicos de la guerra ucraniana, la inflación, el paro y todas nuestras cien crisis? ¿Es quizá ese fenómeno de regreso a nuestro pasado nacional más feo el que explicaría una vuelta a aquel placer literario del 'quiero y no puedo' y la concesión, en el marco de esa involución, del último Nadal a una novela como 'Nosotros', en la que se dicen cosas tan pretenciosas, ridículas y hasta ofensivas en un tiempo de penuria como «los muebles de Ikea son la derrota del amor»?

La frase tiene más delito porque aparece en boca del narrador omnisciente en tercera persona, que es quien marca la tesis ideológica o ética que sobrevuela a la ficción, y con el que –se supone– se identifica Manuel Vilas, el autor, si bien en este caso esas palabras responden perfectamente a la psicología y al discurso de Irene, la protagonista. Esta es una mujer de 50 años que ha enviudado de Marcelo, un hombre del que estaba plenamente enamorada y con el que lo compartía todo, incluida la utopía de embellecer el mundo con la próspera tienda de muebles que regentaban ambos y de la que a ella le ha quedado un más que abundante remanente económico que le permite sobrellevar rumbosamente su nueva situación. En realidad, estamos ante la peripecia sexual en la que se embarca esa viuda rica para afrontar la inconsolable pérdida del esposo; esto es, la ruta despendolada que sigue esa buena señora por la costa mediterránea, primero por localidades del litoral español, después por enclaves de postal franceses e italianos, buscando reencontrarse con el marido muerto en las relaciones eróticas que mantiene con diversos amantes sin discriminación de sexos y de las que se nos va informando explícitamente.

A esa colección de coitos, que se hace repetitiva, se añade otra retahíla de referencias culturales que responde a esa moda que se ha llamado del 'best seller culto' y de la que a menudo los autores españoles que la cultivan no suelen salir bien parados, cuando recurren a citas demasiado conocidas y propias de cualquier manual escolar. Manuel Vilas invoca, a través de su personaje femenino, a Tolstói, a Cernuda, a Quevedo, a Machado cuando hace parada religiosa y obligada en su tumba de Colliure (no podía ser de otra manera) o también recurre a la invocación de algún cineasta para dar lustro intelectual al negocio familiar que Marcelo (Marce como ella le llama) heredó de su progenitor: «Mi padre nunca tuvo un destornillador eléctrico –les decía a los montadores–, pero fue amigo de Federico Fellini, y el circo romano de 'Ben-Hur' lo construyó él con madera de pino».

Pese a esas alusiones literarias y cinéfilas que tratan de dar al texto una coloración seria y culturalista; pese a los trascendentalismos y a las veleidades teológicas (hay una serie de alusiones angélicas que podrían pasar por irónicas si presumimos en el novelista un dudoso humor negro); pese a la manida coartada esteticista que pretende justificar su glamur estereotipado y su pasión por los hoteles caros, la Irene de Manuel Vilas no logra pasar por un consistente personaje novelesco. Su desmoronamiento interior ante la pérdida del compañero; la propia relación idílica, que se nos pinta con este en los episodios del pasado que reaparecen mediante la técnica novelesca de la analepsis, o la nostalgia, que no deja de abordarla en los momentos de mayor placer físico, no solo no acaban de resultar verosímiles, sino que más bien se deslizan de modo temerario hacia las aduanas de lo puramente chusco, dada la estrafalaria mezcla que se produce en el texto de material lúbrico y ceremonial necrofílico.

'Nosotros' es una novela de amor y lujo (que, como se sabe, es la versión renovada del género rosa con ingredientes más acordes con la relajación de costumbres de nuestra época) a la que el autor ha sumado ciertas dosis de una narrativa originariamente dura, como es la del 'género de carretera', descafeinadas por la edulcoración del estilo y los escenarios sibaríticos. Volvemos a la pregunta inicial: ¿ha generado la España de la crisis un lector como el de la posguerra?