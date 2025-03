Juan Jesús Parralejo Rodríguez (Navalvillar de Pela, 1961) es otro nombre distinguido en la amplia decena de escritores (Basilio Rodríguez Cañada, María José Fernández Sánchez, ... Maria de Caridad Jiménez Parralejo, Juan Moreno Aragoneses, Isidoro Arroyo Masa, Federico Parralejo Arroyo, José Luis Arroyo, Juan Carlos Rodríguez Masa, José Juan Ruiz Masa) naturales de aquella hermosa población. La concurrencia de apellidos contribuye a fortalecer aires de familiaridad entre los autores peleños. Aunque la mayoría reside fuera, casi todos aluden en sus obras al territorio nativo, cuando no se las dedican monotemáticamente.

Juan Jesús Parralejo se licenció en Económicas y Empresariales por la Autónoma de Madrid, años de estudios que le permitirían un profundo conocimiento de la capital española, según demuestra la novela que reseñamos. Pertenece al Cuerpo de Titulados Superiores de la Junta de Extremadura, donde ha sido jefe de diferentes servicios (Fondos Europeos, Estudios y Análisis, Mercados y Competencia). Durante un trienio trabajó como experto nacional en la Comisión Europea (Bruselas). Artículos suyos han venido apareciendo en HOY siendo también el autor de los ensayos 'Economía para leer el periódico' (2014) y 'De Individual a personalizado' (2018). Ahora ha decidido pasar al campo de la creación literaria, en verdad con enorme acierto.

Fue Esteban Cortijo quien me advirtió sobre la valía de 'La Academia de Noviciado', promoviéndome un interés pronto incrementado por el elogioso apunte que Manuel Simón Viola le dedicase en su siempre bien nutrido blog bibliográfico. La lectura del libro me confirma que estamos ante una novela tan excelente como poco habitual en las letras extremeñas por su forma y contenidos. Constituye un enjundioso retrato de aquel Madrid de la movida en los años ochenta del siglo XX, plenos de vitalidad, cuando parecía posible el asalto a todos los cielos, asentada definitivamente la transición desde la dictadura a la democracia. Hemos de decir, no obstante, que Parralejo no ha querido dedicar una sola línea a lo que solemos entender por «política» (partido, sindicatos, líderes, elecciones, aparato y gestión estatales o autonómicos, etc.). Los protagonistas del libro son estudiantes (afectos a la izquierda), gentes del espectáculo y, sobre todo, jóvenes empresarios ambiciosos, dispuestos a proyectarse allende las fronteras patrias en busca de enriquecimiento. Amantes de la noche y cuanto conlleva, irán encontrándose en discotecas famosas y bares 'after hours', entre los que destaca el Sol, donde ha ido formándose una increíble tertulia, con ribetes filosóficos: la 'Academia', sita junto al metro de Noviciado. De ahí el título del libro.

Tres partes lo estructuran, cada una dedicada al personaje que la protagoniza, tan diversos entre sí, aunque terminarán conjuntándose en una ambiciosa empresa. Casi podrían haber sido presentados en tres obras distintas.

Rafael es el paradigma del progre pijo, con todos los rasgos que pueden bocetar el modelo. Su figura, estudios, vestimentas, comportamiento, amigos y relaciones sociales son deslumbrantes. Para incrementar el relieve del personaje, se le hace hijo nada menos que de Carmen Martín Gaite y Rafael Sánchez Ferlosio (nada que ver con la realidad), también presentes en esta parte primera.

La segunda la protagoniza la antítesis de Rafael, Antonio Cano, un pobre estudiante llegado a Madrid desde su Acedera natal, a donde vuelve en vacaciones para echar unos jornales con que ayudarse a pagar la pobre pensión madrileña y permitirse algunas frivolidades. Tan inteligente como Rafael (los dos rinden culto a D. Aristóbulo, magnífico profesor de Filosofía). Al extremeño se le reconocerá como 'Ulises', siendo el auténtico fundador de aquella «Academia Presocrática de Amigos de la Juerga» (guiño al club del Marx estudiantil con parecido nombre).

Finalmente, Lou en quien se centra la parte última, es como la síntesis de los dos anteriores. Su afección hacia el músico Lou Reed resulta perceptible. Como a ellos, le gusta «estar al loro» y no perderse cualquier experiencia placentera. Un buen trío, con indudable provenir. Y, en torno a ellos, todo un mundo de segundones («caras nuevas y nuevos caras, famosetes de la farándula y locutores locos, repintados carrozas y productores marginales, galeristas de garaje y semisótano, pintores eclécticos de gran formato y dibujantes de viñetas abigarradas»).

La bien cuidadosa prosa abunda en citas de canciones (en inglés); transliteraciones no siempre fáciles de localizar y referencias culturales, entre las que se multiplican las de grandes escritores: Montaigne, Nietzsche, Rilke, Schopenhauer, Heidegger, Eliot, Sartre).

Una opera prima ambiciosamente proyectada y felizmente resuelta.