De la existencia del poeta y periodista ucraniano Yuri Andrujovich supe cuando leí una entrevista en la que afirmaba cómo en un momento determinado de ... la historia contemporánea ucraniana, él elige utilizar la lengua ucraniana, aunque nunca en detrimento del ruso (No debemos olvidar que Andrujovich nació en 1960 en Ucrania, cuando este país pertenecía a la extinta Unión Soviética, ni que durante ese régimen el escritor hizo el servicio militar). Sobre el ucraniano precisamente se refiere en el libro que comento hoy, 'Pequeña enciclopedia de lugares íntimos' Breviario personal de geopoética y cosmopolítica'. Se refiere al ucraniano cuando, hablando de la capital de Ucrania, Kiev, un día descubre, durante el régimen soviético, que a sus conciudadanos les sentaba muy mal que hablara en ucraniano. Fue así como en esa época decidió, sin discutir, hablar en ruso. Pero bueno, eso es una parte minúscula de este soberbio libro de ¿viajes?

En el siglo II adC, el historiador, geógrafo y viajero griego Pausanias escribió, como producto de sus viajes e investigaciones geográficas, 'Descripción de Grecia'. Con ello, servidor cree que este libro es la primera guía turística de la historia de los viajes o el turismo, dado que el autor nos habla de monumentos, pinturas, edificios públicos, alternando en esas descripciones anécdotas personales. Si introduzco a este autor en medio de mi presentación de Andrujovich es porque en el autor ucraniano también se dan referencias geográficas, enfocadas en lo que el autor denomina «lugares íntimos; se habla de distintas ciudades de la Europa occidental y oriental, incluidas unas páginas dedicadas a la ciudad castellanomanchega de Guadalajara. El poeta ucraniano combina su visión de lo exterior con lo íntimo, la reflexión y la memoria personal, no solo la histórica.

Precisamente en el momento en que leía este libro, adquirí en una librería de viejos un ejemplar de 'Primer viaje en torno del globo', del navegante italiano Antonio Pigafetta, nacido y muerto en Vicenza. El libro es un diario de viaje, diría yo un cuaderno de bitácora. Fauna marina y terrestre, mares, lagos, ríos, ciudades y puertos, entre ellos una descripción de Sanlúcar de Barrameda, no muy lejos del parque natural de Doñana. No sé si Andrujovich ha leído a estos autores, pero si se lee a los tres, uno detrás del otro, sacaremos en conclusión que todos ellos necesitaron para escribir no solo su capacidad de percepción física, sino tambien la íntima, la que pasa por la memoria y la emoción de ver por primera vez lo que luego describieron. No todas las ciudades que describe las visité yo, por ejemplo, así que este libro me sirve para contrastar lo que vi y lo que gracias a él, me prepararé para ver lo antes posible en persona.