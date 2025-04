Lucha contra el cáncer

Con casi dos metros de altura, complexión atlética, aficiones deportivas y conducta irreprochable, metido aún en la ufanía de la acmé platónica, mi joven amigo ... parecía físicamente incombustible. Profesor de Lengua Inglesa en el colegio María Inmaculada de Zafra, cuya dirección había asumido hace tiempo, Daniel Delgado (Monesterio, 1970) sentiría al finalizar la pandemia del covid-19 que en sus entrañas se había aposentado el huésped indeseable. Un lustro peleándose contra el voraz cangrejo, con la ayuda de galenos y medicinas punteras, más el apoyo permanente de su mujer, hijos, padres, familiares y conocidos, son cinco años de pelea, abundantes en momentos de euforia, altibajos y recomposturas, sin ánimo de desfallecimiento, pero consciente de la gravedad del combate.

Daniel ha querido dejar constancia de esta etopeya en un libro autobiográfico, cuya lectura no dejará indiferente a nadie y que el propio autor resume así: «Cuando sueño en mí, no pienso en lo que el cáncer me está haciendo pasar y en los momentos difíciles y al límite a los que te expone esta maldita enfermedad. Cuando sueño en mí lo hago desde todo lo que me queda o me hubiera quedado por hacer y sueños por cumplir».

Estamos ante todo un curso de supervivencia, a la vez que ante el testimonio del fuerte carácter que mi amigo heredó de unos padres magníficos, Daniel y Carmen (fallecida hace semanas, cuando el hijo más necesitaba su aliento). Si apenas se alude en el texto a la profunda fe que también él ha heredado de los mayores, no hay dudas del sostén que las firmes creencias le aportan en tan duro trance.

La obra, con poco más de cien páginas, consta de un conciso preámbulo

Zero (sic); seis capítulos (El otro lado. Hoy empieza todo. Palabras que hieren o alientan. Estás solo. Invisible. Duele) y un emocionante final. «Sueño en mí es, simplemente, soñar que mi yo va a seguir adelante algunos años más y va a poder realizar, si no todos, al menos parte de mis sueños que os puedo garantizar son muchos, amén de proyectos por cumplir y que espero y deseo pueda llegar a hacerlos alguna vez», declara el autor. Sin perder nunca le esperanza en la victoria, pero lejos del autoengaño, manifiesta poco más adelante: «Escribo estas líneas con las manos heladas y con calambres debido a la medicación y también a que mi índice de grasa corporal es ahora mismo 0%. Esta situación me hace pasar los días con demasiado frío en el cuerpo y sin tener cómo aislarme del mismo. Todos los días, como digo, escalo una montaña hasta llegar al día siguiente y lo intento hacer con más fuerzas que el día anterior. A veces mi cuerpo y la cantidad de quimioterapia y radioterapia que llevo encima, me lo permite y otras veces no tanto, pero intento hacer una vida normal dentro de lo que puedo».

Es uno de los muchos pasajes conmovedores, que explica el tono de todo el texto, tanto si refiere las vicisitudes de la cruel enfermedad, como cuando la memoria lo remite a épocas más felices, incluso a las raudas evocaciones de infancia y juventud. Una prosa pulcra, eficaz, cálida y directa contribuye a incrementar el interés por un relato sincero, desnudo, sin árnica ni autoconmiseración, posible autoayuda para personas inmersas en circunstancias similares.

En un verso de sus 'Odas' (III, 30, 1), Horacio se ufanaba de haber levantado con la pluma un monumento más perenne que el bronce (exegi monumentum aere perennius). A Daniel Delgado también le cabe la satisfacción de que la suya ha construido otro capaz de permitirle sobrevivir a tantos años como aún ha de gozar tras la victoria frente al cáncer.