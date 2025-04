Lola Zoido: «Son los errores los que mejor hablan de nosotros»

La joven artista extremeña Lola Zoido (Zafra, 1994) expone en la galería pacense Ángeles Baños una muestra titulada 'Ruinas del futuro'.

–En primer lugar, ... me gustaría saber cómo fueron sus inicios, ¿cuándo supo que se iba a dedicar a esto del arte?

–Creo que la culpa es de mis padres. Hemos tenido la suerte –mi hermana y yo– de viajar mucho desde pequeñas, y siempre que íbamos a un sitio nuevo mis padres nos llevaban a visitar museos, exposiciones, etc. Y quizás eso generase en mí cierto interés.

–¿Algo más...?

–Bueno sí, esto último junto a mi incapacidad de tener las manos quietas hizo que me apuntara con mi madre a clases de pintura en la Universidad Popular de mi pueblo, Zafra. Más tarde realicé el bachillerato de artes en Mérida (con sus dos horas diarias en bus para ir y volver desde Zafra), y finalmente estudié Bellas Artes en Sevilla.

–¿Cómo se enfrenta a cada nuevo proyecto? ¿De dónde parte?

–Normalmente la idea para un nuevo proyecto suele surgir de algún input en el proceso de finalización del proyecto anterior. Es normal que en el momento en el que estoy más apurada de tiempo, o más agobiada con alguna entrega, venga a mi mente alguna idea que me quita las ganas de seguir terminando lo que sea para ponerme a investigar o enredar en eso que me ha llamado la atención.

–Lo de la «inspiración» no va con usted...

–Realmente es un mito –al menos para mí– esa idea de la artista que está en su estudio poniéndose creativa y de golpe le llega esa gran idea para su siguiente obra. Antes me ponía a investigar o a probar cosas nuevas en mi tiempo libre, pero en la actualidad tengo que concertar momentos para ponerme creativa, cosa que aunque se haga no garantiza resultados. Ahora echo de menos aburrirme.

–¿Cuál es su relación con el medio digital?

–Pues es una relación que comenzó siendo meramente recreativa, y de ahí surgió un interés en lo estético de esos mundos, y más tarde se convirtió también en un interés conceptual a partir del cual asentaría lo que podría llamarse los comienzos de mi trabajo.

–¿Y la «esencia» de lo digital?

–Para mí todo esto está movido y removido por la curiosidad que me genera ese velo que cubre todo lo digital, cómo se comporta todo allí, y qué dice eso de nosotros. Yo creo que son los errores los que mejor hablan de nosotros.

–¿En qué medida lo digital le permite construir la realidad?

–Diría más que construirla transformarla o deformarla, intentando transmitir como he dicho anteriormente esas sensaciones.

–¿Cómo plantea la intersección entre lo digital y lo físico en tu obra?

–Observando las trazas de lo físico que quedan al pasar un elemento al plano virtual o viceversa. Por ejemplo, que al escanear un terreno el relieve del suelo deforme la textura que se genera para cubrir este elemento 3D, o que una escultura tenga pixelada su superficie porque al imprimirse en 3D haya perdido resolución. Al final es ese momento en el que algo pasa de un lado al otro de la pantalla, y al cruzarla suceden este tipo de cosas.

–Por otro lado, suele referirse a la tecnología como «médium»...

–Hablo de ella con la palabra «médium» porque a nivel visual genera imágenes que nos parecen reales aunque tienen siempre un aura o ciertas deformaciones que nos sacan de esa sensación, como un sueño. Pero como un médium estas imágenes no son respuestas reales y por lo tanto son engañosas. En mi caso lo que planteo son imágenes del futuro, interpretaciones realizadas por una máquina basándose en el material visual que tiene como referencia.

–Llegamos entonces a las 'Ruinas del futuro'...

–Quizás el elemento principal que le dé forma al paisaje sea la mirada, y me interesa qué puntos de vista se pueden generar a partir de las máquinas, programas, etc., en función de lo que les contamos nosotros sobre este paisaje.

–Me interesa la actualidad de su discurso en 'Ruinas del futuro'.

–Cuando hablo del porvenir en 'Ruinas del futuro' son muchos los motivos que me provocan tanta incertidumbre: guerras, precariedad, pandemias, calentamiento global...

–No falta cierta poesía en su obra...

–Cuando en mi obra señalan lo poético es porque al trabajar con medios digitales estos siempre se asocian a algo frío, que buscan lo práctico, productivo y mecánico... Lo perfecto. Luego se percatan que a la hora de crear me gusta buscar en ellos los errores. Son verdaderamente preciosos. No sirven para nada, no tienen más fin que el de ser observados como anomalías en esa cadena...

–Me interesa su opinión sobre el arte más joven.

–Se ha «normalizado» la precariedad, fomentada por muchos motivos, no sólo por el hecho de no vender suficientes obras como para vivir de ello. Lo duro es cuando ves a instituciones tomándose la labor artística como si de una afición se tratase, dando por hecho que no pasa nada porque cobres por algo seis meses más tarde de lo debido, o que tengas que adelantar dinero para según qué proyectos.

–Por último, ¿en qué está trabajando?

–En diciembre expongo en Miami, en la feria Untitled, en una colaboración con la galería Brad El Jundi, donde también presentaré en enero próximo una individual, en Madrid.