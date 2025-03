Literatura salvífica

Enrique García Fuentes Sábado, 14 de septiembre 2024, 13:12 Comenta Compartir

Supongo que alguna vez, en todos los años que llevo apareciendo los sábados para tratar de conferirles a ustedes el deseo de que lean y ... disfruten con el libro que propongo, se me habrá escapado la alusión a la vieja canción de Serrat que dice aquello de «nunca es triste la verdad; lo que no tiene es remedio». Y digo esto porque me parece que viene muy a colación para referirme a la última novela del gran Fernando Aramburu, uno de los nombres ya inevitables en cualquier recuento de la actual narrativa en lengua española. En 'El niño' Aramburu retoma un desgraciadísimo suceso acontecido en el año 1980 cuando una escuela de Ortuella, en la provincia de Vizcaya, reventó a causa de un escape de gas y se llevó por delante la vida de más de cincuenta personas, la inmensa mayoría niños pequeñitos, de lo que entonces era el 1º de EGB. Este infausto asunto, sin embargo, es tratado aquí con el habitual comedimiento del autor vasco al que se le deben imputar, ya desde el principio, dos indudables aciertos: por un lado evitar el regodeo en la tragedia y referirse a ella en un mero par de datos estadísticos evitando cualquier dramatismo y, por supuesto, el más mínimo detalle escatológico, y luego recrearse en el tiempo posterior a ella y en el recuerdo que deja en los parientes que tuvieron que soportar la desgracia de perder a sus hijos. Aquí arranca el segundo (y más preclaro) de los aciertos a los que me refiero: cómo las distintas maneras de asumir el indudable trallazo pueden (o por lo menos tratan de) desarrollarse en perfecta convivencia. Conocemos por un lado la manera sentimental, pero bronca y particular al mismo tiempo del abuelo, Nicasio, incapaz de reconocer la muerte del nieto y seguir actuando en una doble vertiente según la cual va a verlo todos los días al cementerio y, sin embargo, sigue yéndole a buscarlo todos los días para llevarlo a un nuevo colegio y mantiene un diálogo constante con el fallecido chaval; por otro lado la actitud de los padres de la criatura: la madre, Mariaje, devenida en personaje que nutre al narrador, y el atribulado padre, José Miguel. Maneras completamente distintas de tratar de asumir, olvidar o, cuanto menos, convivir con un dolor de todo punto inmarcesible.

Lo que al que firma más le convence es, sin duda, la técnica narrativa que decide utilizar Aramburu para salir bien (y de paso conseguirle ese respiro al lector) a la hora de afrontar un tema tan doloroso. El mismo autor, en el mismo pórtico de la novela, reflexiona acerca de la estructura escogida para la misma y esa consiste en integrar al propio texto que leemos y hacerlo intervenir como un narrador más en un brechtiano distanciamiento que le permite reflexionar acerca de las posibilidades de acercarse a la indudable tragedia, pero sin dejarse atrapar por ella y acabar construyendo no una crónica más o menos dramática del luctuoso suceso, sino un relato que perfectamente cabe en el marchamo de lo que denominamos novela. Porque eso es lo que logra construir Aramburu, unas estupenda novela más que añadir a su incontestable currículo. La madre, Mariaje, es quien, con sus recuerdos y opiniones, sirve de soporte a la narración. Deducimos que son sus charlas con quien se supone es el autor las que van construyendo el entramado de lo que se nos cuenta, y a medida que la acción avanza la encontramos definitivamente convertida en un excelente personaje de novela que no oculta contradicciones ni errores, con lo cual, en caso de que quisiéramos parangonarla con el personaje real que probablemente la inspira, ganaría nuestra Mariaje por goleada. Del mismo modo tiene muy buen cuidado Aramburu en que la deriva hacia lo que se nos pudiera antojar como excesivamente novelesco (quien la lea lo deducirá en seguida, no quiero reventar la trama) no llegue a salirse de madre. Sin perder de vista en ningún momento que todo lo que vamos descubriendo tiene su origen inequívoco en la horrible tragedia, para nuestro alivio, logramos ser abducidos por un relato plenamente literario que mantiene nuestra atención hasta el final (un tanto previsible, eso sí) y que recorta el pálpito aciago y aminora el efecto terrible que cualquiera pudiera temer tener que encarar si se adentra en el libro. Una muestra más del poder lenitivo que la literatura confiere a aquellas cosas de las que se nutre; claro que se necesita la maestría de un autor dotado como Aramburu como para lograr tal efecto y casi hacernos olvidar un acontecimiento tan tenebroso. No lo lograremos nunca, claro, pero bien sabe Dios que se agradece el intento.

