Literatura y pobreza

J. ERNESTO AYALA-DIP Viernes, 30 de junio 2023, 23:25 Comenta Compartir

No son muchas las novelas que tratan de la pobreza. Sí hay ensayos, estudios muy sesudos sobre la desigualdad que sufre gran parte de la ... población mundial. Pero pobres hay y seguirá habiendo, y no por una maldición incurable del destino humano, sino porque de esta pobreza viven otros muchos, que no son tantos si los comparamos con los pobres que pululan por el mundo. Yo mismo observo en esta luminosa ciudad del Mediterráneo en la que vivo a muchos indigentes, llegando a la conclusión de que casi todos ellos vienen del norte de Europa. El buen tiempo los atrae y les permite vivir y dormir en las calles. Precisamente la novela que hoy comento habla de una familia pobre, casi al borde de acabar en las calles si no resuelven su situación. Estoy hablando de 'La noche siempre llega', del norteamericano Willy Vlautin (Reno, 1967).

La pobreza de la que habla esta novela está muy especificada y descrita. Se trata de la lucha por conseguir una vivienda que les asegure vivir con tranquilidad el futuro. Vlautin nos presenta a Lynette, «peligrosamente al límite», como reza contundentemente su contraportada. Lynette tiene veintipocos años y vive en un piso alquilado con su madre y un hermano con problemas mentales. Su madre trabaja esperando jubilarse. Lynette trabaja y procura estudiar a la vez. Y su hermano va al colegio, lugar indispensable para salvarlo de una futura indigencia. Un día el dueño del piso les dice que si reúnen una suma de dinero, se lo venderá no demasiado caro. El piso está situado en un extrarradio de Portland. Linette ahorra todo lo que puede, pero el piso solo lo podrán adquirir si la madre tambien lo hace. Y su madre no está por la labor, trabaja, bebe, fuma y ve la tele. Y sobre todo, gasta, gasta mucho, casi todo lo que gana. Incluso se ha propuesto cambiar de coche porque el que tiene le parece demasiado pasado de moda, con la oposición de su hija. Cuando Lynette descubre que con esa dinámica no solo no podrá adquirir el piso con el que tanto sueña, sino que ni siquiera podrá pagar su alquiler, opta por una dinámica infinitamente más arriesgada y peligrosa: decide entrar por el camino del delito. Un día intenta recuperar el dinero que una amiga suya le pidió prestado. La amiga arguye que no puede devolvérselo. Lynette rompe la caja fuerte de la amiga, que se ha hecho prostituta de lujo. De esta manera comienza una peripecia de consecuencias imprevisibles. 'La noche siempre llega', de tema social y tratamiento realista, se convierte casi en un 'thriller' de acción trepidante y absorbente. Una novela que se lee de un tirón y que pone de paso el dedo en una de las llagas más penosas por la que atraviesan tantas familias, vengan del país o del continente del que vengan.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión