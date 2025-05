En Lisboa, con Giacometti, Chafes y Hervé di Rosa

El Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT) acoge 'Archipelago', de Hervé di Rosa (Sète, Francia, 1959), una exposición de exposiciones -un archipiélago- que despliega ... el rico imaginario del artista francés.

Márgenes. Nos recibe con una caravana tuneada de amarillo, donde leemos 'Arts Modestes' en rojo, y repleta de muñecos, superhéroes, robots, monstruos... mezclados -sin jerarquías- con cerámica de Vallauris. No en vano su obra forma parte de una corriente artística que él mismo denominó 'Arte Modesto', englobando todas las creaciones artísticas, incluidas aquellas que se han situado al margen del 'gran arte', como cómics, fanzines, cine fantástico, ciencia ficción, el universo imagético del rock, el punk, arte tradicional, arte naif, art brut, arte crudo, psicodelismo, arte comercial, arte industrial... «Cuando era joven las tiendas y las librerías me atraían más que los museos. Los fascículos de cómic a la venta en los kioscos, los afiches y carteles de cine, el papel de embalar la fruta... todo lo que estaba impreso me llamaba muchísimo la atención. Y esa curiosidad siempre ha permanecido intacta. (...) Mis cuadros parten de temas folclóricos y de la cultura popular, de esas imágenes que contienen una parte falsa para el consumo de los turistas y que yo adapto a mi propio lenguaje».

Haring. Di Rosa se nutre de las historieta ilustradas o el arte callejero del París de los años 60, además del arte urbano del Nueva York de los 80, aquí conoció a Basquiat, y fue amigo de Haring. ¿Todo es igual para Di Rosa? En absoluto. Tan sólo nos sugiere que su mundo/el mundo no puede contemplarse desde una mirada ciclópea, (Cíclope es precisamente uno de los monstruos legendarios que puebla su fabuloso universo).

Ampliar 'Couple deprime', 1991, Hervé di Rosa. HOY

'¡Ah!¡Ho!¡Ah!'. Bajamos la gran rampa descendente que caracteriza este espacio del MAAT para proyectos ex profeso acompañados por una serie de paneles de azulejería creados en los talleres de la fábrica Viúva Lamego, con banderolas de iguales motivos: figuras de cómics, cine, televisión... Una vez abajo, observamos varios mapas diseñados por Di Rosa que definen el 'Archipiélago de las Artes Modestas', con expositores de formas piramidales que conforman pequeños muestrarios de artesanías industriales que adquiere en mercadillos, así el dedicado a 'Los pájaros de mi padre', 'Forasteros' o 'Escape', repletos de maniquiés, globos de nieve, reptiles antediluvianos, bocas carnívoras, pájaros de madera, figuras de plásticos y metacrilato, animales prehistóricos re/inventados... Desde el techo, una especie de gran araña tentacular inflable articula el montaje, se llama '¡Ah!¡Ho!¡Ah!' y es la guardiana del calabozo. Di Rosa matiza: «El arte modesto no es pobre, es una mirada de emoción directa. Una mezcla del kitsch pero sin la religión que éste conlleva. En el kitsch la mirada es crítica. Nosotros asumimos en cambio las cosas aparentemente malas que nos gustan. En nuestras codificadas sociedades tenemos miedo de decir que queremos esto o nos gusta esto otro. El Arte Modesto te permite afirmarlo con plena libertad».

Ampliar 'La Nuit', 2018, R. Chafes. HOY

Gris, Vide, Cris. Por otro lado, en la Fundación Gulbenkian podrán disfrutar de un auténtico diálogo de dos artistas que no se conocieron, nos referimos a Rui Chafes, que nació en 1966, el año de la muerte de Giacometti. Y sin embargo asistimos a la magia de la revelación de un verdadero encuentro. Yo creo que es cuestión de resonancias.

Existencialismo. Será porque intuimos que ambos han sabido dar forma al nihilismo, al perpetuo existencialismo del hombre que se interroga, a partir del desgarro matérico y expresionista de Giacometti, y la deformación dramática de las proporciones (esas formas alargadas que convierten al hombre en una vertical que se adivina en la horizontalidad del mundo).

O el paradigma de la ingravidez que refleja la obra de Chafes. Una ingravidez connotada, claro, allí donde asirnos y depositar nuestros anhelos. No se la pueden perder, no es una exposición, es toda una experiencia.