EL LIBRO DE LAS SOMBRAS

Sábado, 20 de enero 2024, 15:45 Comenta Compartir

La vida de Edgar Strauss no es tal y como la imaginaba antes de mudarse a Edimburgo. Escapando de un pasado que lo atormenta, se ve atrapado entre un trabajo que no le apasiona y un máster en Escritura Creativa que no parece llevar a ... ninguna parte. Hasta que entra en escena el apuesto y rico Alec Druiss, con su piel pálida, sus ojos enigmáticos y esa voz que podría hacer que hasta las paredes se derrumbasen. Por un instante, todo parece demasiado bueno para ser cierto. Y quizá lo sea. Porque cuando Alec desaparece sin dejar rastro, Edgar se ve inmerso en un mundo que no debería existir. Un universo de brujas, vampiros y monstruos; un mundo de sombras que, debajo del nuestro, se ha mantenido separado por un fino velo que durante siglos ha permanecido inmóvil, pero que alberga fuerzas más allá de toda comprensión.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión