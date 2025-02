Leves ajustes de cuentas

Cuando apareció este bello ejemplar de 'Pensilvania' entre los otros libros que me regaló mi, hoy un poco pachuchilla, tía Carmen enseguida me llamó la ... atención por su envoltura. Y es que cualquier libro que utilice como portada un cuadro de uno de mis pintores favoritos, como es Edward Hopper, ya me predispone a su lectura. No siempre ha habido éxito, eso sí, pero esa es otra historia que no viene al caso. Juan Aparicio Belmonte (hijo también de escritor, el injustamente un tanto olvidado Juan Pedro Aparicio) es uno de esos escritores que se nos queda siempre de lado cuando enumeramos autores importantes en nuestra contemporaneidad, pero lo cierto es que se trata de un escritor exquisito, no de mucho relumbrón, que, sin embargo, por su cáustico sentido del humor (es, a la par, un notorio caricaturista) y la viveza de su prosa luego no suele fallar en sus entregas.

Metidos en el ajo, señalemos primero que 'Pensilvania' es uno de los tradicionales estados yanquis tenidos por más liberales pero también uno de los más antiguos, quizá por eso algo más tradicional. No sé; tampoco es tan importante, pero sí lo es en nuestro caso porque allí es donde el narrador protagonista de esta historia va a vivir unos meses trascendentales para su vida tras llegar allí en un viaje de intercambio de estudios y ser acogido en casa de una familia ultrarreligiosa (protestante) cuya madre acaba de morir en el momento en que empieza la narración y eso da lugar al desarrollo de la trama de la novela. Como una especie de homenaje, el narrador (que curiosamente atiende por «Juan») decide escribirle una larga carta a la fallecida Rebecca (que así se llamaba) y que, en puridad, constituye toda la narración. Es cierto que su estancia allí fue breve, pero, como en un momento se dice en la narración: «A veces pienso que los once meses que viví en tu casa fueron el periodo más crucial de mi vida». En esa extensa misiva, aparte de rememorar el tiempo que estuvo instalado allí, y al que irá y volverá en el transcurso de la historia, va dando cabida también a un montón más de asuntos que, con su aparición, no solo no distraen la atención sobre el meollo del relato, sino que, encima, van enriqueciendo esta peripecia ya de por sí atrayente dotándola de humor y variedad. Los especialistas en la obra de nuestro autor ya señalan su manera algo caótica de estructurar la inserción de historias en el discurrir de la principal; la realidad es que aquí saltamos sin solución de continuidad de una cosa a otra, sin separación por capítulos y con nada más que simples espacios en blanco para marcarlo, pero no nos perdemos y en seguida nos ubicamos ora en el pasado, ora en el presente. Ese recorrido personal, en las asumidas lindes de la autoficción –toda vez que la diversidad de hechos narrados es fácilmente comparable con la verdadera peripecia vital del autor que firma– termina abarcando el espectro de toda una etapa vital en la que ahora él mismo se encuentra: el permanente riesgo de la enfermedad (sufrió una miocarditis), cierta deriva matrimonial, la conciencia del paso del tiempo..., o, por su condición de escritor, las siempre agradecibles disquisiciones sobre los entresijos del mundillo literario. A ello cabe unir también las continuas referencias que en esa suerte de monólogo que es la novela se van intercalando: hechos históricos (la victoria del PSOE en las elecciones generales de 1982, por citar alguno) o menciones, a veces sarcásticas, a personajes públicos de toda índole que encuentran su lugar en el relato sin chirriar, como información dirigida a una persona (si fallecida) que por lejanía física y cultural no podría conocerlas; es una especie de coartada para su aparición, si es que alguna justificación necesitase.

Capítulo aparte merece el otro gran tema que orbita sobre la totalidad de la novela: la religión; y más concretamente la existencia o no de Dios y el temor ante la posibilidad de su castigo. El cuasi fundamentalismo religioso de Rebecca y el resto de su familia pronto choca con la permisiva, o, cuando menos, despreocupada condición católica (y casi no practicante) del estudiante/narrador/quizá autor. Pero lo atrayente (hasta el punto de erigirse como perfecto sostén del relato) es que, a pesar de los desacuerdos religiosos, el cariño y respeto mutuos les permitió a ambos permanecer en contacto durante mucho tiempo después, hasta la muerte de ella. Por eso, porque de alguna manera la huella que Rebecca deja en él se ha mantenido, la considera perfecta interlocutora para este largo desahogo, casi ajuste de cuentas con su propia trayectoria vital, heterogénea, divertida a ratos, de honda introspección en otros casos que es, en sí, la novela. En 'Pensilvania' también conoció nuestro narrador protagonista a Amanda Domarasky, una chica de la que se enamorará, pero, sojuzgada también por su puritanismo, le impedirá tajantemente todo tipo de «avance». Como Rebecca, Amanda se convierte también en un referente sobre el que pivotan las frecuentes reflexiones sobre el amor, la excitación sexual o el deseo de aventuras que se antojan constantes en la siempre espabilada libido del narrador. El presunto cierre de la relación muchos años después se me antoja, sin embargo, una de las poquísimas lacras que echar en cara a este sugerente y entretenido relato.