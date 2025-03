Leer y comer

A poco que lo pensemos con cierta frialdad nos daremos cuenta de que la vida del ser humano, en el fondo, no es más que ... una sucesión de prácticas y de usos que nos transmiten tanto placer como cansancio, tanto disfrute como insatisfacción. A medida que nuestra edad va volviéndose más provecta nos vemos en la necesidad, e incluso en la obligación, de ir renunciando a algunos de ellos, porque su ejercicio se ha ido postergando y o bien ya no lo buscamos con tanta ansia o bien comporta unos daños colaterales posteriores que nos hacen, a veces, hasta lamentar su realización. Dicho esto, consolémonos con que (salvo prescripción médica explícita) leer o comer son de los pocos regodeos que nos van quedando y que –sin pasarse, claro– pueden saciar unos apetitos que, favorecidos con la llegada de un tiempo más propicio que generalmente coincide con la madurez y todo lo que esta conlleva de jubilación y libre albedrío, es muy fácil que acaben aleándose y nos hagan disfrutar por partida doble.

Y esto es, nada menos lo que nos brinda el antropólogo especialista en hábitos alimentarios –también escritor: ya cuenta con algunas cosas publicadas en este ámbito– Ramón J. Soria Breña (Jarandilla de la Vera, 1965) en este volumen primorosamente editado por De la luna libros, que se suma (supongo que por casualidades de la vida) a este evidente nuevo subgénero que concita literatura y cocina en estos últimos y recientes tiempos. Bienvenido sea porque (desconocimiento mío por delante, que abiertamente asumo) no me parece que haya por nuestros lares un texto parecido. Y ¡ojo!, porque si nos dejamos llevar por la exquisita presentación del libro, con pastas duras, elegante papel couché y estimulantes fotografías, a todo color, de exquisitos platos lo primero que podríamos pensar es que estamos ante un compendio de recetas al uso; y no, hay algo más, bastante más que eso. Por lo pronto, y como primera idea gestatoria, toda una vindicación del buen comer, entendiendo como tal el que va directo a lo sencillo y cercano, el que recupera lo tradicional y se aleja, por ende y pretendidamente, del tan cacareado 'fast food' y de las propuestas gastronómicas de muy altos vuelos, pero de poca concreción a la hora de deglutir. Una cocina (hasta se rehúye con toda intención el uso excesivo del vocablo «gastronomía») basada en la proximidad, en el aprovechamiento gustoso de frutos y viandas próximas utilizadas con el alegato supremo de saber respetar temporadas precisas tanto en el orden animal como vegetal. Y cuando aparecen instrucciones para la elaboración del plato estas adolecen de la encantadora imprecisión con que nos ilustraban nuestras madres y abuelas cuando nos acercábamos, primerizos, a los fogones: «Lo que te vaya pidiendo», «un buen chorro», «una punta de cucharilla»..., muy lejos de los explícitos pesos y medidas con que se engalana el recetario actual tan 'hipster' y tan pretencioso en algunas ocasiones.

Es lógico, y muy de agradecer por la parte que nos toca, que la mayoría de propuestas aquí evocadas se centren en yantares propios de nuestro territorio, prefiriendo siempre lo ancestral a lo ridículamente novedoso, pero no desdeñando nunca la incorporación de alimentos foráneos que, sin embargo, tanto bien han hecho a nuestra comida: especias de oriente y, sobre todo –continuamente aludidos y recordados– frutos provenientes de América (¡ese emotivo y desmedido fervor por los tomates!). El amor por nuestra (común) tierra y sus paisajes trasciende lo estrictamente trófico; son comunes también a lo largo del libro, a veces, hasta fieros alegatos en favor de paseos por el campo, con constantes llamadas al ejercicio físico y al abandono de la inactividad y el sedentarismo. Parece latir por sus venas literarias (presumo que, más evidentemente todavía, por su propia condición personal) la sangre de los antiguos nómadas obligados a desplazarse en busca del alimento diario, y glosa, casi a modo de poético sabroso estribillo, su aborrecimiento por el abandono histórico de la condición de cazador en aras de la de sembrador y recolector. Todo ello redunda en la naturaleza cercana de los platos con que se alimenta y nos tienta, cocinados con pocos ingredientes y haciendo especial hincapié en sus cualidades gustativas, en sus sabores, siempre por encima de sus propiedades calóricas y salutíferas en general, tan, por contra, tenidas en cuenta en estos últimos tiempos.

Las diferentes entradas se engalanan con discursos que presentan en la mayor parte de los casos un estilo sobrio, humilde, con la pedantería justa, –las más de las veces irónica, con tono bromista que las descafeína lo justo– y ofreciendo siempre algún dato interesante que completa el disfrute del alimento. Cuanto digo, como puede observarse, viene resumido explícitamente en el acertado título que lleva el volumen. Lo mejor que puede decirse, en conclusión, de este atractivo libro es que su lectura estimula tanto las ganas de comer como de seguir leyendo, lo que completa el disfrute. Así que, ¡buen provecho!