Lectores activos

Decía alguien que la novela es aquel género literario que queda cuando no estamos ante el resto de géneros. No se trata ahora de dilucidar acerca de los límites de los mismos, pero, siquiera sea por su posición en la página, cualquiera distingue un poema ... o una obra de teatro. Sin embargo, a poco que penetremos en el contenido de cuando se ocupa la hoja completa, recurrimos indefectiblemente a la novela si lo que se nos está contando no es claramente un estudio sesudo, una declaración de principios o un repaso a determinados hechos comprobables. Eso sí, tal vez ningún género haya expandido tanto sus límites como la novela, de ahí que, sobre todo a lo largo del siglo XX, haya ido cabiendo bajo este marbete toda sucesión narrativa que, bajo una apariencia de unidad (que acaso tal vez solo el lector sea capaz de reconstruir) admita multitud de piezas que, como si de un puzzle se tratara, terminen de conformar esa totalidad buscada. Pero también ante el texto al que nos enfrentamos hoy conviene recordar que hace mucho que las principales exégesis literarias vienen insistiendo en lo que, entonces, se llamó el «tiempo del lector» para referirse a la necesidad de implicación de este en el acto de la recepción de la obra; que su papel no debía limitarse a la cómoda asimilación, sino que se le demandaba una intervención más activa para completar el acto de comunicación que toda obra literaria inicia. Poco se puede decir sobre esta figura del lector acomodado; todos nos identificamos con ella; y hasta los lectores más impenitentes (y tal vez por eso especialmente exigentes) se sublevan muchas veces ante las excesivas facilidades del texto y demandan continuamente obras en las que su participación se haga más mayoritariamente activa. Desengañémonos: con el tiempo volvemos a nuestra postura relajada y cada vez que se nos plantea un texto que nos reta o conmina a alejarnos de esa tópica «zona de confort» acabamos postergando la oferta en busca de algo que nos obligue a sudar menos en la batalla.

Viene todo esto a colación porque 'Niños aparte' entra dentro de esta dinámica que acabo de describir: no es bocado para lectores comodones, sino que exige más participación, más entrega para completar esta atractiva propuesta que nos envía Julieta Valero (Madrid, 1971), hasta ahora muy celebrada por su condición de poeta, quien con esta entrega de hoy inicia su andadura (ya auguro que exitosa) en el mundo de la novela. Estamos ante un conjunto de nueve relatos de muy variada extensión (enmarcados en dos núcleos temáticos, uno el que da título a todo el libro, el otro 'Otros aparte') que, sin embargo, acaban por ensamblarse en una historia única. Haciendo un, tal vez predecible, juego de palabras, podríamos indicar que nos situamos ante una novela que construimos partiendo de una serie de relatos o ante un libro de relatos que puede leerse como una novela. Su sustento unitario principal es la relación que se establece entre dos mujeres, Elena y Belén, que han de luchar contra circunstancias personales y familiares para ser felices en la relación que establecen entre ellas. Se conocen en la puerta del colegio mientras esperan a sus respectivos hijos y lo que empieza por un mero juego de miradas y conversaciones triviales acaba en un desaforado deseo y en un amor común que las conducirá a vivir juntas con sus respectivos vástagos. Ambas vienen de turbulentas familias y relaciones; Elena es hija de militar de los de antes; se ha separado y, encima, es quien se encarga de cuidar de su desnortado hermano, homosexual y esquizofrénico. Belén, también hija de militar, pero de los democráticos, acoge en su casa, de separada también, a Rosario, que viene a Madrid a testificar contra la dictadura guatemalteca –con la que la misma Belén tuvo una relación indirecta a través de su propio padre– en el momento en que comienza la acción. Lo curioso es que, al principio, la narración solo se nos da cuenta del deseo de una de ellas por la otra, pero luego se van enhebrando otras historias en las que hasta los niños tienen su momento de gloria (de hecho resuelven con solvencia extraordinaria la descabalada experiencia que protagonizan: una maravilla de construcción plena de humor negro). Cuando vamos montando la pieza con nuestra lectura lo hacemos percibiendo que nos ayuda extraordinariamente el hecho de los asuntos que se van tratando terminen por sernos perfectamente cercanos; a fin de cuentas aquí se habla de amor (enamoramiento, separaciones) relaciones familiares (con hijos, padres o hermanos), agobios y precariedades laborales, el recuerdo de la infancia y hasta (por lo demás, y por una vez, perfectamente incardinada) de esta odiosa pandemia que nos asola. Además, las relaciones familiares que aquí se establecen, sobre todo las que afectan a madres y a hijos, son el producto de la mecánica de nuestras vidas actuales y son de todos conocidas: custodias compartidas, la necesidad de readaptación y las dinámicas nuevas que precisan estos nuevos modelos familiares reconstituidos, con lo cual nada de esto puede parecernos ajeno. Y todo ello contado con un lenguaje en el que en seguida se perciben las costuras del aliento poético que lo sostiene, sea la voz narrativa la que sea que se asuma o se use en su construcción. Una voz que a veces cuenta, otras reflexiona y otras dilucida los diferentes sentimientos que embargan a los personajes, pero siempre ofreciendo imágenes de gran intensidad emocional. Otras veces se opta por elementos bien integrados en la narración: diálogos, diarios o materiales que podríamos señalar como externos, por ejemplo las declaraciones (reales al parecer) de los testigos en los juicios por genocidio en Guatemala. En resumen, una consumada aleación de expresión y contenido, más preocupada, sin embargo, por sugerir que por explicar, lo que nos incita (ya lo advertí arriba) a los lectores a colaborar activamente en su alzamiento. Merece la pena, de verdad. Niños aparte Autora: Julieta Valero Editorial: Caballo de Troya. Barcelona, 2021. 240 páginas. Precio: 15,90 euros

