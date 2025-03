Lecciones de crítica literaria

Enrique García Fuentes Sábado, 4 de noviembre 2023, 13:36 Comenta Compartir

La cita que abre lo último del estajanovista Moga es muy llamativa y se debe a Friedrich von Schegel, un filósofo, escritor, crítico literario, historiador, ... filólogo clásico y traductor alemán (gracias, Wikipedia); reza así: «Un crítico es un lector que rumia. Por eso debería tener más de un estómago». Por mi parte, ni contrasto mi afirmación ni, por supuesto, manejo estadísticas al respecto, pero tengo el barrunto de que a la mayor parte de la población los rumiantes le parecen simpáticos y agradables. Quizá una de las cosas que más nos calme sea el sosegado masticar, vuelta va, vuelta viene, de cualquiera de estos amigables animales; no sé por qué me parece percibir un estoicismo sano –acaso no exento de sosegado epicureísmo a la vez–, una detenida reflexión que acompaña siempre los preparativos de la ulterior ingesta. Usamos de hecho el verbo «rumiar» para referirnos a la acción de darles vueltas a las cosas sea cual sea el ámbito en el que lo proferimos. Un rumiante piensa tal vez en lo que está comiendo, o en lo que hará después con la comida, o en cualquier otra situación que pueda plantearse mientras saca disfrute de su continuo masticar; un crítico literario (una categoría que se me achaca, pero a la que considero que no tengo méritos como para que se me acomode) es no solo una persona que lee, sino que piensa, dilucida, trata de ir más allá, se completa e interactúa con aquello que está leyendo. Un crítico literario (acertadísimo título el de esta compilación pues) es, literalmente, un lector que rumia el alimento intelectual y sentimental que ha ingerido.

Y de entre las múltiples facetas de la poliédrica (pero siempre literaria) dimensión en las que se nos aparece el infatigable Eduardo Moga nos toca ahora leerle (con la satisfacción de siempre) precisamente en la de avezado crítico literario. Provenientes, la mayoría, de su trabajo como articulista para revistas (Letras libres, Quimera, Turia, etc.), suplementos literarios de periódicos como El Norte de Castilla o de su atractivo y punzante blog 'Corónicas de Españia' Moga recupera reseñas y artículos publicados durante los últimos tres o cuatro años y los distribuye en cuatro secciones, todas deudas de sus preferencias literarias, lo que nos certifica esa construcción a la que tanto alude: «Sobre literatura actual» (donde incluye a muchos autores extremeños, bien parados todos), 'Sobre clásicos del siglo XX', 'Sobre clásicos de siempre' (llenos ambos epígrafes de imprescindibles para él), para terminar con una floresta que recoge bajo el título de 'Algunos artículos'. Y como en todo lo que hace, igual se muestra: vivencial, exigente, minucioso y certero, disfrutando al máximo de lo que lee y extrayendo juicios y sugerencias que logran conferirle al acto de la crítica literaria su dimensión más interesante (y yo diría que insoslayable): que al lector vigilante le entren ganas de leer aquello de lo que se cuenta, o, en su defecto, pueda permitirse sin menoscabo la renuncia al tiempo que –siempre valioso– podría perder acometiendo esa lectura. Como se reconoce en el atractivo y enjundioso prólogo que Antonio Ortega coloca en la obra, en el fondo, las lecturas de un crítico acaban construyendo su propia biografía sentimental y en el caso del libro de Moga asistimos a esa construcción. Llama mucho la atención que la práctica totalidad de las reseñas y comentarios en él incluidos –salvo alguna alusión negativa aislada– respondan todos a libros y autores que han gozado del beneficio del lector crítico que ha disfrutado claramente con ellos y que de alguna manera –como confiesa de vez en cuando en sus mismas reseñas– le han ido construyendo como persona y mejorándolo mucho. Por eso yo procuro leer atentamente, espigando, saltando de unos textos a otros, este necesario libro, pues debo aprender y aprendo de él por esta condición mía de reseñista con la que les castigo los sábados. Y disfruto de cuanto leo porque comparto con el autor el genuino placer de hablar de aquellos libros que te han aportado algo. Y por supuesto, y acaso todavía más disfruto, porque en esta magna compilación acabo encontrándome –como hará cualquier lector avezado– con eso que tanto me fascina; 'Lector que rumia' es de esos libros que no se agotan en sí mismos, sino que abren puertas, con sus atinadas referencias, a leer más, porque dan atractiva cuenta de otros autores y otras obras que, tras conocer a veces de primera mano, se convierten en objetivo de nuestras –en ocasiones, irreductibles– ansias de lectura. Moga rememora, casi como un 'leit motiv', en su obra aquella atribuida frase a Menéndez Pelayo que el benemérito autor cántabro –acaso el hombre que más hubiera leído hasta entonces- dijo a punto de dejar la vida: «¡Qué pena morirse ahora cuando me queda tanto por leer!». A estas alturas, probablemente Moga haya leído ya más que aquel y lo que sigue siendo una satisfacción es que nos haga copartícipes de esa construcción de su persona a base de lecturas que seguro nos ayudarían también a mejorar a nosotros. Lector que rumia Obra de Eduardo Moga. Editorial Polibea. Colección 'La espada en el ágata'. Madrid, 2023. 455 páginas. Precio: 22 euros.

