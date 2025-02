I. E. Viernes, 3 de mayo 2024, 23:10 Comenta Compartir

'Lecciones de Aristóteles' es un excelente libro escrito con un exigente rigor que no excluye el afán divulgativo y en el que el filósofo ... británico John Sellars demuestra la vigencia que tienen las aportaciones a nuestra civilización del pensador nacido en Estagira en el siglo IV a. C. y que van desde los cimientos del conocimiento empírico hasta los del pensamiento racional, pasando por los primeros pasos de la ciencia política o unos análisis del arte dramático que no han perdido interés ni actualidad.

Lecciones de Aristóteles John Sellars Traducción: Abraham Gragera. Editorial: Taurus. 168 páginas. Precio: 16 euros. Leyendo a Sellars comprendemos por qué nuestro mundo debe volver la mirada a Aristóteles y a esa lógica formal cuya ausencia hoy resulta palpable y causa de innumerables estragos en la vida pública de los países occidentales.

