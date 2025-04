Landero y un amor descompensado

IÑAKI EZKERRA Sábado, 29 de enero 2022, 11:12 Comenta Compartir

En 'El libro de los amores ridículos', publicado en el año 1968, Milan Milan Kundera reunía varios relatos donde la aventura erótica resulta explícitamente hilarante. ... Kundera ponía el énfasis en lo cómico de lo que se pretendía lírico, pero quizá toda historia de amor, incluso la más seria o dramática, cuente con unas inevitables dosis de ridiculez desde el instante en que ese es un sentimiento que nos desarma y nos lleva a unos terrenos que no son de nuestro control y dominio, salvo que actuemos con la frialdad del cínico personaje del 'Diario de un seductor' de Søren Kierkegaard, en cuyo caso ya no estaríamos hablando de amor sino de conquista a través del engaño y la manipulación. Lo dijo mejor que nadie Fernando Pessoa en un conocido poema: «Todas las cartas de amor son ridículas». Es precisamente esa combinación, el ridículo y el amor, el tema de la última novela del escritor extremeño Luis Landero (Albusquerque, 1948). Y a lo que más se acerca su planteamiento es a los amoríos jocosos o patéticos de los que hablaba Kundera en su libro. O va incluso más lejos de aquellos al tratarse de un personaje-narrador que resulta estrambótico no ya solo por sus hechos sino también por su propio registro de voz, su tono, su personalidad y su discurso.

Marcial, el héroe de 'Una historia ridícula', la última novela del autor alburquerqueño, es un hombre que trata de combatir su complejo de inferioridad por carecer de estudios superiores mediante un desproporcionado sentimiento de superioridad que flaquea al primer obstáculo, lo que se advierte en la suspicacia que le despierta cualquiera que no sucumbe a sus encantos. La primera impresión que tiene el lector de 'Una historia ridícula' al toparse de frente con sus peroratas en primera persona sobre su valía intelectual y sus virtudes de autodidacta es que se trata de un ser fatuo y egocéntrico. Tal impresión no le abandonará, como tampoco esa primera persona, a lo largo de todo el texto. Marcial habla y habla en pasado de su puesto laboral como jefe de planta de una gran empresa de productos cárnicos (o sea, de un matadero industrial, como él mismo especifica) y se nos vende como un hombre cultivado, buen conversador, honrado, discreto, dueño de una abundante riqueza léxica, de una filosofía propia y una visión personal de la vida. La duda que plantea es dónde termina el logrado personaje literario, en el que se podría percibir cierto aire de familia con la voz del subsuelo dostoyeskiano y donde comienza el falsete, la mera sobreactuación, el plagio de sí mismo, la forzada caricatura del simple loco que se nos insinúa en la forma obsesiva con la que repite una afirmación para cerrar más de uno de los cuarenta y ocho breves y numerados capítulos en los que está dividido el libro. Da la impresión de que el material con el que trabaja Luis Landero en esta novela, la historia ridícula propiamente dicha, era óptima para un relato o una novela corta que el autor extremeño ha estirado hasta alcanzar las casi trescientas páginas, que se han llenado a base digresiones que versan sobre las graves ofensas que ha recibido el protagonista en su existencia; sobre su teoría supuestamente personal del odio o sobre el desprecio que ingenuamente confiesa sentir hacia sus semejantes. Y, así, entre digresión y digresión, se va dibujando una biografía pobre, claustrofóbica y aquejada de un solipsismo que se manifiesta en todas sus relaciones desconfiadas, cuando no conflictivas, con los otros. Si en el presente cuestiona con autosuficiencia los consejos bienintencionados que le da un 'doctor Gómez', en su pasado aflora la figura de un compañero de trabajo, Ramón Cordero, que es lo más parecido que tuvo a un amigo aunque la relación entre ambos estuviera plagada de retorcidas tensiones y rivalidades. Y se va dibujando también la cuestión principal del libro, su triste, organizada y metódica vida sexual con una prostituta, Natalia, con la que mantuvo una amistad trufada de confidencias; con Merche, la candidata al casorio por la que no parece sentir ninguna atracción, y con una mujer que dice llamarse Pepita y de la que se ha enamorado perdidamente, deslumbrado por su alta posición social. Curiosamente, es este espinoso tema de la diferencia de clases el que la novela aborda sin impostura y apuntando unas contradicciones verosímiles en el personaje: el mismo sujeto que, por un lado, no se siente merecedor de la guapa y la rica siente que se merece algo más que la novia a la que conoció en la residencia de ancianos donde está su madre y en la que la chica trabajaba de cuidadora. Dicha contradicción, que quizá pedía un desarrollo realista, queda, sin embargo, deformada por un desenlace tan hiperbólico y esperpéntico como sorpresivo. 'Una historia ridícula' Luis Landero Editoria: Tusquets Editores. 282 páginas Precio: 19 euros (ebook, 9,99)

