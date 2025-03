El lado luminoso de una realidad tan oscura

ELENA SIERRA Sábado, 11 de febrero 2023, 15:11 Comenta Compartir

«Menos ansiolíticos y un poquito de buen rollo informativo» es lo que reconoce necesitar un hombre con el que coincide, en una cena, el ... autor de las columnas recogidas en este volumen. Que las noticias le provocan ansiedad y que ya no las ve. Se lo está diciendo a un periodista con muchos años de trayectoria, conste. Son frases que oyen a menudo: no informarse por salud, ver la tele solo para entrenerse y no para saber cómo va el mundo, dejar de fustigarse con el diario.

Es verdad que es noticia (normalmente) solo lo que es malo, o el daño, y que para encontrar un destellito de luz parece que hay que hacer minería informativa. Y con eso en mente, buscando lo bueno, el detalle de optimismo, de cuidado y de esperanza, Joseé Murugarren escribe sus columnas (al menos, la mayoría de las que hay reunidas en 'A través de la mirilla'). No es fácil, pero también es verdad que depende de la mirada, del empeño. Y así es como aquí van apareciendo las personas que se preocupan, las que no dejan tirada a la gente, las que ayudan, las que se preguntan cómo hacer de otra manera, las que no lo tienen todo tan claro como para no repensarse de vez en cuando. Murugarren aplica una prosa sencilla, directa, para recoger el detalle que se encuentra por la calle y llevarlo a los papeles; y para explicar algunas grandes teorías de implicaciones muy prácticas. Hay mucha vida en algunos de esos detalles, de esas historias que no suelen salir en los medios pero que son también, aunque cueste creerlo, parte de esto que vivimos. No está mal tenerlo en cuenta.

