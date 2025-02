Aquí, al lado

La corriente realista, que, pongámonos como nos pongamos, ha sido el principal venero de la narrativa española a lo largo de los siglos, ha tenido siempre una faceta crítica que traspasaba al lector la conveniencia de la denuncia de cuanto se mostraba en las narraciones. ... Todo correlato fiable de la realidad conllevaba, entonces, la esperanza de una reacción por parte del receptor que, impelido por la bronca y desnuda visión a la que se le sometía, tendría por fuerza que reaccionar contra ella y denunciarla o, al menos, luchar por volverla más sostenible.

Miguel Ángel Carmona del Barco (Monesterio, 1979) trae bien aprendida la lección y en esta novela (galardonada con el XXIV Premio de Novela 'Ciudad de Badajoz') aplica con certeza y buen tino esas claves de las que hablamos y convierte 'Alegría' en un fiero alegato contra una insoportable situación (el maltrato a la mujer en este caso) sin que en ningún momento, igual que en aquellas, aparezca la implicación del narrador prescribiendo nuestro juicio con su intervención. Parece ser esta una seña de identidad que el autor extremeño ha ido labrando a través de su aún corta carrera. En títulos anteriores, como 'Kuebiko' o 'Manual de autoayuda' ya se hacían evidentes temas de alcance social y de gran impacto, entre ellos el tema de las mujeres maltratadas, no todavía como asunto central, pero sí aludido en todas ellas.

Alegría MIGUEL ÁNGEL CARMONA DEL BARCO XXIV Premio de Novela 'Ciudad de Badajoz'. Editorial: Alrevés. Barcelona,

Que una novela premiada por el Ayuntamiento de nuestra ciudad se desarrolle precisamente en Badajoz (con cumplida y reconocible cita de lugares por todos conocidos) es, qué duda cabe, un plus para cualquier lector poco avisado; pero cuando entramos en los muy cenagosos terrenos de la novela nos vamos dando cuenta de que la acción aquí relatada podría transcurrir en cualquier ambiente, y no ya de finales del siglo XX, cuando se sitúa primordialmente la acción, sino (y desgraciadamente) de nuestra más rabiosa y estricta contemporaneidad. Lo más llamativo de todo es que esta entrega (con la que nos temíamos la tara de salir a la luz con el mismo título de uno de los 'best-sellers' españoles más cercanos) nace con vocación universal: esta historia –de la que su autor ha recalcado hasta la saciedad su carácter eminentemente ficticio– puede ser disfrutada por todos los públicos y desde todos los ámbitos; y no en vano podemos permitirnos señalar que estamos ante uno de los textos más robustos y mejor compuestos no solo que se hayan galardonado en la ya larga trayectoria del premio mencionado, sino del actual panorama literario.

Confieso desde ya mi completa ausencia de conocimientos psicológicos y sociológicos a la hora de comprender en ese ámbito el alcance y la trascendencia social del peliagudo tema desarrollado en la novela; me aferro, por supuesto a sus valores literarios a la hora de trazar esta semblanza. No puedo dejar de hacer constar, sin embargo, la evidente deuda que el planteamiento de la narración guarda con las tesis vertidas por la prestigiosa psicóloga Alice Miller (suya es la cita que la antecede), conocida por su trabajo en maltrato infantil y sus efectos en la sociedad, así como en la vida de los individuos. En el terrible légamo donde los siniestros sucesos aquí relatados transcurren esta consideración se hace evidente, hasta convertirse casi en la columna que sustenta el devenir de los hechos aquí reproducidos; valga solo esta reflexión de la autora: «En lugar de compadecer a los padres, comprenderlos y culparse a sí mismo..., ha de ponerse del lado del niño maltratado que una vez fue», que aclara muy bien la oleaginosa neblina que tan detestable situación genera en la vida de los personajes y, por supuesto, los desdichados correlatos persistentes incluso a día de hoy.

La historia de 'Alegría' (la novela debe su nombre al de la protagonista principal y narradora, en este caso, de la misma: una seña de identidad más del realismo español, por cierto, que cuenta por decenas tales homonimias), su historia es, digo, lamentablemente, como la de muchas otras chicas de su edad y como la de tantas que han sido víctimas de violencia contra la mujer. Lastrada ya por la condición de provenir de una familia desestructurada, cuyos padres, separados, tuvieron problemas de adicción y violencia, Alegría trata, sin embargo, de ser feliz con lo que tiene: su familia, sus amigas, su trabajo en un bar de copas, sus intentos de seguir estudiando... y su desmedido (y hoy diríamos ya que «tóxico») amor por el tal Mario, un piernas desgraciadamente modelado también en un panorama similar al de ella, al que el autor procura, sin embargo, en una caracterización sobresaliente, unos rasgos que, las más de las veces, le hacen perdonable y hasta asumible. Lejos de recrearse en la toxicidad que inmediatamente se adueña de la relación, Alegría, en su condición de narradora que nos presenta los hechos según su omnipresente punto de vista, prefiere oscilar hacia las cosas más positivas, obstinándose la mayor parte de las veces en negar los evidentes hechos y sus consecuencias. A lo largo de ocho años asistimos al desarrollo de esta concatenación de desgracias, esperanzas frustradas, decisiones que se tardan en tomar y ambiente muchas veces irrespirable en el que vamos a movernos y en el que, como lectores, nos sentiremos tremendamente presionados porque asistimos a su desarrollo con la impresión desoladora de que no podemos hacer nada para hacer reaccionar a la pobre chica.

Rematando en lo estrictamente literario, creo que el principal acierto de Carmona radica en que, pese a ofrecer como tema central un asunto que, lamentablemente se ha acabado convirtiendo en un tópico, sabe salir de él con un narración contundente, un ritmo trepidante y unos personajes que, en la mayoría de los casos, saben alejarse perfectamente del estereotipo (salvo, acaso, el profesor); a veces hasta llegan a hacérsenos insufribles, pese a su indudable condición de víctimas: ecuanimidad bien lograda, pues; eficacia en no convertir la trama en una simple historia de buenos y malos. Quizás solo quepa reprocharle un cierto exceso en la acumulación de situaciones conflictivas (explicables siempre porque así polarizan el objetivo buscado, pero que, ciertamente, pueden llegar a saturar: el hermano disminuido, la familia política completamente adversa, un compañero de la madre acosador...) pero que acaban siempre bien incardinados en la acción (hasta la referencia a la terrible inundación del 6 de noviembre de 1997 acaba teniendo su razón de ser en la trama). Una novela, en fin, de obligatoria lectura.