Labor meritoria

Si fuéramos un país como Dios manda –y no se trata ahora de enmendar la plana ni a nada ni a nadie– tendríamos que decir que son aquellos autores y autoras que se dedican a la literatura juvenil quienes realmente escriben para las masas, porque un público tan necesariamente amplio constituiría la mayor parte de los posibles lectores de cualquier lugar; pero por las circunstancias que sean –insisto: no voy a hacer nada de sociología crítica– resulta que se ven abocados a una minoría, tanto de intenciones como de destinatarios, que, encima resulta mirada muchas veces con desdén, como por encima del hombro, y termina por apartar a estos esforzados creadores de la consideración critica que muchas veces merecen.

Manuel López Gallego, aunque nacido en tierras gallegas el año 1960, es extremeño de Villanueva de la Serena, avecindado en Villafranca de los Barros desde 1990; y uno de esos casos a los que me refiero. Maestro y profesor de Lengua y Literatura, con obra sólida y extensa, es difícil, sin embargo, que lo encontremos en cualquier repertorio (mea culpa, yo el primero) que se haya referido a la narrativa contemporánea en Extremadura. Aparte de varios títulos como autor de libros de relatos y viajes, es, sin embargo, en el campo de la literatura juvenil donde más oportunidad hemos tenido de tratarlo los que nos dedicamos a buscar textos que, sin que acaben por considerar a los jóvenes lectores como retrasados mentales o criaturitas de pastaflora incapaces de enfrentar las terribles experiencias que a veces la vida conlleva, logren engancharse a la palabra escrita con aventuras verosímiles en las que conjuguen la posibilidad de la evasión con el desarrollo crítico de sus facultades. Y nuestro autor hace tiempo que lo consiguió con notables obras como El alma del bosque, Viento Azul o El final del camino, por solo citar algunas cuantas. A ellas se suma ahora ésta de La flor de la India, una nueva colaboración del autor con la Editora Regional de Extremadura (ahora en la novedosa colección Kaizén) que refrenda ese encendido deseo de dedicar, por parte de la editorial pública, un territorio amable, reconocido (y además pulcramente bien editado) para jóvenes que busquen entretenimiento y formación allende las pantallas y todo cuanto eso conlleva.

La flor de la India Manuel López Gallego. Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2025.

Y, ¡ojo!, no es lo trepidante lo que suele caracterizar la novelística de López Gallego; antes bien (y La flor de la India no es una excepción) en sus narraciones se nos presentan siempre aventuras que entran dentro de la mecánica de lo posible. Me explico por si fuera necesario: el autor podría, como cualquier escritor de novela del género, aventurarse por derroteros fantásticos y tratar de competir en buena lid con el mundo preferencial de superhéroes y supervillanos a las que las pantallas de todo tipo (por favor: no se trate de interpretar esto como crítica) han ido acostumbrando a nuestros lectores adolescentes. No. En general las aventuras que narra López Gallego se instalan en un territorio de lo factible, como queriendo demostrar que lo insólito, lo atrayente, lo aventurero, lo literario, lo excepcional puede surgir de nuestras experiencias más cercanas. Vale que en esta ocasión ha optado por transportar al protagonista nada menos que hasta la India, recién independizada del Reino Unido en los años cuarenta del pasado siglo, y que, de alguna manera, se adecua al canon habitual de la necesidad del viaje como disparo de salida para el camino de la formación y el acceso a la experiencia con que todo joven –marcado o no por las circunstancias que ha vivido y va a vivir– va forjando su devenir. Pero lo que nos vamos a encontrar luego en su desarrollo es el conjunto de peripecias por las que pasa Germán, estudiante sevillano de botánica, huérfano de padre y con una madre humilde que se mata a trabajar por que se cumpla el sueño de su viudo y ella de que su hijo (ellos son de procedencia muy humilde) tenga un título universitario. Lo encontramos camino a la poco conocida nación a donde llega a la búsqueda de plantas exóticas y a mejorar su formación con toda una eminencia de su especialidad. Nada en principio que vaya a provocar una colisión de planetas o el irredimible final de nuestro mundo tal como lo conocemos.

Pero no por ello el libro carece de atractivo, al contrario. Aunque más o menos o menos se cumplan los objetivos previstos y se pase por un «continuum» de aventuras que apenas deja respirar al lector, todo se va resolviendo con las capacidades más o menos limitadas de los protagonistas (y las siempre necesarias casualidades) que permiten que la novela mantenga un saludable aire de verosimilitud dentro de los ineludibles esquemas de lo insólito y lo chocante que deben caracterizar a todo relato de aventuras. Sin abusar tampoco de alardes de exotismo mal digerido, con pocos, pero bien diseñados personajes (el impagable compañero que en seguida se echa en sus devenires y, además, introduce el sesgo literario –a veces difícil de asumir, bien es cierto– que la novela adquiere) y un ritmo, insisto, trepidante sin caer en lo inadmisible, salimos con bien de esta más que notable entrega que nos ayuda a mantener la fe en el género y en sus intenciones.