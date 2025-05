Kjartansson, una íntima experiencia

TBA21 es una fundación de arte contemporáneo dirigida por Francesca Thyssen-Bornemisza (Lausana, 1963), con sede en Madrid desde 2019, y que posee alrededor de ... 800 piezas. Era una colección nómada, sin espacio, viajera por el mundo... hasta que ha recalado en Córdoba, en las márgenes del Guadalquivir, donde se ubica el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), el museo que en la actualidad alberga sus obras. Un espacio diseñado por el estudio de arquitectura Enrique Sobejano y Fuensanta Nieto, y que en palabras de Francesca Thyssen «ofrece una simbiosis perfecta entre arte y arquitectura. Este museo estaba hecho para estas obras y las obras, para este museo. Significa mucho para Córdoba y para Andalucía, una tierra que amo apasionadamente».

Paisajes emocionales Autor: Ragnar Kjartansson Comisaria: Soledad Gutiérrez Lugar: Museo Thyssen. Paseo del Prado, 8. Madrid. Fecha: hasta el 26 de junio

Córdoba contemporánea. A Francesca, hija del barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, le interesa la implicación de TBA21 con el territorio más cercano, con la ciudad de Córdoba, de ahí la elaboración de proyectos de residencia e intercambios de artistas, trabajos con colectivos locales, investigaciones sobre la propia ciudad o el establecimiento de alianzas con la Universidad de Córdoba, la Casa Árabe o el festival Cosmopoética. Su primera propuesta se tituló 'Futuros abundantes', toda una declaración –crítica– de intenciones en torno a la idea de consumo, y que fue abordada por artistas de la talla de Olafur Eliasson, Claudia Comte, Daniel Steegmann, Mario García Torres, Regina de Miguel, Sarah Lucas, Matthew Ritchie, Fernando Vacas...

The Visitors. Pero además, la fundación TBA21 organiza anualmente dos muestras en el Museo Thyssen, que ponen la nota de contemporaneidad en dicho Museo. La que pueden disfrutar en estos momentos se titula 'Paisajes emocionales', y es del artista islandés Ragnar Kjartansson (1976), poco conocido en nuestro país y que a buen seguro, después de «vivir» la experiencia de su videoinstalación 'The Visitors', no olvidarán. De hecho, según The Guardian, es una de las obras de arte más importantes de la década. Así, nos adentramos en la gran sala subterránea del Thyssen, transformada en una estancia más de la vieja mansión junto al río Hudson en la que nueves vídeos de visitantes (como nosotros) –diseminados en la sala de estar, la cocina, el baño o el porche– forman un coro 'disperso', sincronizado, tocando al unísono «un canto espiritual femenino nihilista» (Kjartansson dixit). No es fácil de explicar, hablamos de una íntima experiencia, de pura melancolía, «del amor romántico, la ruptura, la nostalgia del lugar, pero también de la alegría del reencuentro, del estar juntos y construir comunidad».